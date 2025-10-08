¿Conoces la berberina? Pues podría ayudarte en la pérdida de peso
Esto es lo que se sabe
En la carrera de fondo que es la pérdida de peso hay un gran desconocido que podría ayudarte a lidiar con ello. Se trata de la berberina.
Lo explican en el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, donde cuentan que se trata de "un arbusto con bayas rojas muy usado en jardinería en Europa… pero su verdadero potencial podría estar en la salud".
Y es que "de esta planta se extrae la berberina, un alcaloide que ha llamado la atención por sus posibles efectos hipoglucemiantes, antiinflamatorios y adelgazantes". Pero vamos más allá, qué dice la ciencia al respecto: "Estudios en personas con obesidad, diabetes e hipertensión han mostrado que tomar entre 300 y 1500 mg de berberina al día puede ayudar a reducir hasta 2 kg de peso y 1 cm de cintura".
En Farmacéuticos explican que "se cree que los efectos de la berberina sobre el control del peso se basan en convertir tejido adiposo blanco —el que almacena la grasa— en tejido adiposo marrón, que es metabólicamente activo y quema calorías para producir calor".
Eso sí, tienes que tener en cuenta que "no es un sustituto de los tratamientos médicos contra la obesidad. Sus efectos son de menor magnitud que los medicamentos disponibles actualmente y se necesitan más estudios sobre su eficacia y seguridad".
Seguro que has oído a algún influencer afirmar que el agua no hidrata. Sin embargo, este es solo uno de los numerosos mitos que circulan por las redes sociales sobre la hidratación, y es importante que estés atento porque puede afectar tu salud.
Así lo explican en el canal de TikTok Farmacéuticos, donde destacan que "hidratarse va mucho más allá de simplemente saciar la sed. Nuestro cuerpo requiere agua para funcionar correctamente y, aunque no lo percibas, una deshidratación leve puede afectar tu organismo".
No obstante, existen varios errores comunes que desde Farmacéuticos quieren aclarar para evitar confusiones. Por ejemplo, el que dice que “si no tienes sed, no necesitas beber”. Esto es falso, ya que "especialmente en las personas mayores, la sensación de sed disminuye y puede resultar engañosa".
Otro mito muy popular es el de “beber siempre 8 vasos al día”. La realidad es que "no todos requerimos la misma cantidad, ya que depende de tu sudoración, estado de salud y nivel de actividad física. Además, no solo el agua hidrata: la leche, las infusiones, las frutas y las verduras también aportan líquidos".
Finalmente, está la creencia de que “la cerveza hidrata”. Sin embargo, desde Farmacéuticos explican que "el alcohol en realidad provoca deshidratación, por lo que es mejor limitar o evitar su consumo".
Consejo
Para concluir, un consejo fundamental: escucha a tu cuerpo, mantente bien hidratado y opta por bebidas y alimentos que te ayuden a cuidar tu bienestar.
