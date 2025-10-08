Deportes para niños: las 5 actividades físicas más recomendables y completas para los más pequeños

La actividad física es fundamental para el desarrollo en cualquier etapa de la vida pero sin duda, durante la infancia es vital para que los niños forjen hábitos saludables y rutinas alejadas del sedentarismo.

Entre los 5 deportes que los expertos recomiendan destacan los siguientes.

"Uno, la natación o la piscina. Es un deporte que creo que los niños deben de empezar muy pronto por un tema sobre todo de seguridad y de que podamos dejar a los niños en las piscinas de forma segura. Y es un deporte muy completo. Mejora la capacidad pulmonar, tiene muy poco impacto, el niño fortalece de forma global. Por lo tanto he de decir que sigue siendo un deporte estrella", explica el traumatólogo Juanjo López.

"Dos, el atletismo y la carrera variada, saltos, carreras, velocidad. Mejora la resistencia y es un deporte que me encanta para los niños", señala.

"Tres, las artes marciales, da igual cuál sea, el niño va a adquirir una disciplina, un respeto y va a adquirir también muchos reflejos. Para mí es un deporte maravilloso para los niños".

"Cuatro, deportes de raquetas, sobre todo el tenis, sabéis que es mi deporte preferido", confiesa López.

"Y cinco, un deporte que no requiere de apuntar al niño una actividad extraescolar, el parque. Los niños en el parque saltan, corren trepan, reptan, incluso generan relaciones sociales y emocionales porque tienen que desarrollar muchas veces conflictos. Para mí, ir al parque es quizá el deporte más completo, escribe niño. Si estos consejos acerca de cosas tan cotidianas como los deportes en los niños os pueden gustar", concluye el médico.