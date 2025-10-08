El dilema de todas las cocinas: ¿Poner la comida caliente en el refrigerador o dejarla enfriar en la encimera?

Cuando cocinamos algo, pero no queremos comerlo al momento, siempre surge este dilema: "¿La metemos en el refrigerador o la dejamos enfriar en la encimera?"

Pues la tiktoker Boticaria García trata de sacarnos de dudas con un vídeo en el que cuenta que "nos han dicho que no debemos meter la comida caliente directo al refrigerador porque aumentaría el calor dentro del aparato".

Pues "desde el punto de vista del consumo energético, no es lo más eficiente porque el refrigerador tendrá que trabajar más para enfriar. Pero en cuanto a seguridad alimentaria, lo mejor es meter la comida al refrigerador lo antes posible para evitar que las bacterias crezcan a temperatura ambiente, que es donde más les gusta reproducirse".

Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues Boticaria García recomienda "templar la comida poniendo el recipiente en agua fría, por ejemplo, una taza de lentejas dentro de una olla con agua fría". También te recomienda que "no pongas la comida muy caliente junto a alimentos que puedan dañarse con el calor; mejor ponla cerca de latas o botellas en vez de sobras".

El último consejo es "organiza el refrigerador para que circule bien el aire entre los alimentos, no lo llenes hasta el tope".

El aloe vera es una planta muy popular por sus supuestos beneficios para la piel, pero también está rodeada de mitos peligrosos que pueden provocar el efecto contrario al deseado. Uno de los errores más comunes: aplicarla directamente sobre quemaduras o irritaciones.

La divulgadora conocida como Boticaria García lo explica en un vídeo de TikTok, donde desmonta esta práctica habitual: “Si me he quemado con el sol o tengo una irritación, muchas veces recurro a mi planta de aloe vera. Corto un trozo de hoja y me lo aplico en la piel. Total, es natural, ¿verdad? Como la cicuta, que también es natural, pero no por eso es buena. Pues no, no funciona así”.

Y es que, como ella señala, la hoja del aloe vera contiene una sustancia llamada aloin, que puede provocar irritación e incluso dermatitis en ciertas personas. Aunque no ocurre siempre, hay un porcentaje significativo de casos en los que la reacción es negativa. Además, al usar la planta directamente, es posible que se apliquen en la piel bacterias o restos del suelo, lo que podría empeorar la situación.

Según Boticaria García, lo correcto es no utilizar la hoja directamente sobre la piel, especialmente en casos de quemaduras. En su lugar, recomienda el uso de productos formulados con aloe vera, como los que se venden en farmacias, ya que han sido purificados y testados para su uso dermatológico.

Decorativo

Así que, aunque el aloe vera puede ser decorativo y natural, no todo lo natural es automáticamente bueno para la piel. Como siempre, lo mejor es usarlo con conocimiento y precaución.