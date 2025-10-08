Ojo con las terapias "milagro", una práctica que puede ser muy peligrosa para tu salud

Seguro que has escuchado hablar más de una vez sobre las conocidas como terapias "milagro", esas que te hacen creer que podrás librarte de una enfermedad por métodos alternativos. Pero ojo, es una práctica que puede ser muy peligrosa para tu salud.

Para salir de dudas, te lo explican muy bien en el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, donde aseguran que la mayoría de estas terapias "no tienen base científica y pueden ser peligrosas". Esto pasa porque "pueden hacer que la gente abandone tratamientos médicos reales, retrasan diagnósticos importantes y empeoran enfermedades que tienen tratamiento efectivo".

¿Y cómo puedes identificar estas pseudoerapias? Pues en Farmacéuticos aseguran que "son administradas por personas sin la formación ni recursos necesarios, fuera de los canales sanitarios habituales, y se basan en premisas no científicas". También dan cuenta de que "hablan de una conspiración, afirmando que su uso no interesa a empresas o administraciones".

Una bandera roja también es cuando ves que "prometen resultados milagrosos, de forma fácil, y a cambio de dinero. Destinadas sobre todo a personas vulnerables a nivel médico". Y la última: "utilizan testimonios de clientes como única evidencia".

Seguro que has oído hablar sobre la migraña, pero es importante que sepas que no es simplemente un dolor de cabeza, sino una condición mucho más grave. Así es cómo puede afectarte.

En el canal de TikTok de Farmacéuticos, abordan esta enfermedad y señalan que la migraña "es un trastorno neurológico que puede llegar a ser incapacitante y que, a día de hoy, sigue envuelto en numerosos mitos que dificultan su entendimiento".

Entre estos mitos, desde Farmacéuticos destacan uno común: "la migraña es solo un dolor de cabeza intenso". Sin embargo, como explican, "es un problema complejo que afecta al sistema nervioso".

También se suele pensar que “la migraña se produce únicamente por estrés”. No obstante, la realidad es que "existen otros factores como cambios hormonales, la falta de sueño o ciertos alimentos que también la desencadenan".

Tratamiento

Finalmente, otro falso mito es que "no existe un tratamiento efectivo". En Farmacéuticos aclaran que "hay tanto tratamientos para aliviar los episodios como terapias preventivas que ayudan a disminuir la frecuencia de las crisis".