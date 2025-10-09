Este es el caldo que necesitas para añadir colágeno a tu dieta

Si quieres añadir colágeno a tu dieta, hay un caldo que puedes preparar en tu casa y de forma muy sencilla.

Lo cuenta la tiktoker Boticaria García, señalando que "este verano he estado cocinando bien, o al menos eso digo yo. Estaba en casa de mi amiga Cristina Oria y estábamos preparando unas recetas deliciosas con magnesio. De repente, salió el tema del colágeno y el caldo de huesos, y entonces le escribí una carta a los Reyes Magos pidiéndole a Cristina si era posible hacer un buen caldo de huesos".

Y es que, como comenta, "Le dije: “Oye, ¿se puede hacer un caldo tan bueno como un buen gazpacho? Porque yo soy fan y necesito reemplazar el que tengo para el invierno.” Y claro, Cristina es un espectáculo, imparable. Los Reyes se adelantaron y hoy me ha llegado a casa por sorpresa el primer caldo de huesos de Cristina Oria, junto con una notita que para mí es como una carta de amor".

Tal y como explica, "este caldo se cocina casi veinte horas con huesos de pollo, jamón y verduras. Además, se desengrasa a mano y, como ves, tiene esa textura gelatinosa y potente que debe tener. Cuando el colágeno del tejido conectivo se desnaturaliza, se convierte en gelatina, y al calentarlo queda clarito, así de claro".

Eso sí, "este caldo no sustituye a los suplementos que alguien pueda estar tomando. Cada cosa tiene su lugar y hablaremos de suplementación otro día. Pero la verdad es que cada vez comemos menos alimentos ricos en colágeno y esta es una manera fantástica de agregar proteínas a la dieta. Mi consejo es que, junto con el caldo de huesos, siempre tomes alimentos ricos en vitamina C, porque para formar colágeno la vitamina C es necesaria. Así que, Cristina, enhorabuena por este gran producto que has creado y muchas gracias por hacer realidad mi sueño".

El aloe vera es una planta muy popular por sus supuestos beneficios para la piel, pero también está rodeada de mitos que pueden jugarte una mala pasada. Como advierte la divulgadora en redes sociales Boticaria García, "puede irritar la piel y causar dermatitis" si se usa de forma incorrecta.

En uno de sus vídeos en TikTok, explica una escena común: "Me he quemado con el sol o tengo una irritación, así que cojo mi planta de aloe vera, corto un trozo de hoja y me lo paso por la piel. Total, como es natural, será lo mejor... ¿no? Pues no", aclara con ironía. Y añade: "La cicuta también es natural, y no por eso es buena".

La clave está en un compuesto presente en la hoja: la aloína, una sustancia que puede provocar reacciones irritantes en algunas personas, sobre todo si se aplica directamente sobre la piel. Según explica, "no ocurre siempre, pero sí en un porcentaje significativo de casos". Además, la hoja puede contener bacterias del suelo que, al aplicarse sobre una zona ya dañada, pueden empeorar la situación.

Por eso, Boticaria García insiste: "Nunca deberías aplicar aloe vera directamente de la planta sobre quemaduras o irritaciones". En su lugar, recomienda utilizar productos formulados específicamente, como los que se venden en farmacias, ya que han sido tratados para eliminar componentes irritantes y son seguros para la piel.

Aloe Vera

En resumen, sí al aloe vera, pero en productos dermatológicamente preparados. Y si no quieres complicarte, opta directamente por cremas y tratamientos pensados para quemaduras. Como bien dice la experta: "El aloe vera es estupendo como planta decorativa para la ventana, pero para la piel, mejor con precaución."