Estás cuidando mal tu cabello y no lo sabías: "Bulos y controversias"

Sobre el cuidado del cabello hay un buen número de bulos y controversias y, al final, lo único que haces es cuidar mal tu cabello.

En el canal de Tik Tok de Farmacéuticos hablan al respecto señalando que "la caída del cabello es una cuestión expuesta a controversias, fuente de múltiples bulos, popularizándose en redes sociales remedios caseros falsos e incluso contraproducentes".

Entre estos bulos se encuentran los que dicen que "si te lavas el pelo todos los días se cae más”. Y es que "al lavar la cabeza es normal encontrar cabellos que se han caído de forma natural, sin que la causa sea el propio lavado". Otra de ellas es que "si tomas vitaminas, dejará de caerse”. Pero como cuentan en Farmacéuticos, "el déficit de algunas vitaminas, por ejemplo del grupo de la vitamina B, puede favorecer la caída del cabello, pero la solución es sencilla: una dieta equilibrada es suficiente para conseguir estas vitaminas en cantidad suficiente".

También hay otro bulo que dice que "la alopecia es hereditaria”. Pero, "no es así necesariamente, aunque en ciertos casos puede existir una mayor propensión a sufrirla".

Farmacéuticos te aconseja que "si te preocupa la pérdida de pelo, acude a fuentes fiables y consulta siempre al profesional sanitario".

Seguro que más de una vez has oído hablar de las llamadas "terapias milagrosas", esos métodos alternativos que prometen curas rápidas y sin esfuerzo. Sin embargo, debes tener cuidado: estas prácticas pueden ser muy peligrosas para tu salud.

En el canal de TikTok de Farmacéuticos explican con claridad por qué debes desconfiar de ellas. La mayoría de estas terapias carecen de base científica y pueden representar un riesgo real. ¿Por qué? Porque pueden llevar a las personas a abandonar tratamientos médicos efectivos, retrasar diagnósticos clave o agravar enfermedades tratables.

¿Y cómo reconocer estas pseudoterapias? Según Farmacéuticos, suelen ser ofrecidas por personas sin formación sanitaria, que actúan fuera del sistema de salud oficial y se apoyan en ideas sin respaldo científico. Muchas veces, incluso, afirman que existe una conspiración para ocultar sus supuestos beneficios, culpando a empresas o gobiernos de no querer que se conozcan.

Otra señal de alerta es cuando prometen curas milagrosas, rápidas, sin esfuerzo y, por supuesto, a cambio de dinero. Estas supuestas terapias suelen estar dirigidas a personas vulnerables, que buscan desesperadamente una solución.

Prueba

Y, por último, desconfía si la única "prueba" de su efectividad son testimonios de otros pacientes, sin evidencia clínica o científica que los respalde.