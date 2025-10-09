Propiedades del Omega 3: este es el error más frecuente que hace que desperdicies sus beneficios
Esta es la forma perfecta de consumirlo para aprovechar sus bondades
Los suplementos o complementos vitamínicos están a la orden del día. Sin embargo, a pesar de que pueden ofrecer un extra, los expertos recomiendan no considerárlos una especie de panacea, si no, recurrir a una dieta completa y equilibrada, rica en frutas, verduras, proteínas y minerales esenciales.
Sin embargo, si eres de los que toma regularmente Omega 3 en forma de suplemento, debes saber cuál es la forma correcta de consumirlo para obtener todas sus propiedades.
"Si estás tomando o vas a tomar Omega 3 este vídeo te interesa y es que voy a explicarte los tres errores más frecuentes que cometemos al tomar omega tres y cómo tomarlo de la mejor manera para sacar el máximo partido a todos sus efectos", cuenta Aurelio Rojas, cardiólogo, en un vídeo compartido en su perfil de TikTok.
"El primer error que muchas personas cometen es que eligen suplementos de omega 3 sin mirar la cantidad real de epa y dha que son los ácidos grasos con efectos beneficiosos para tu salud. Algunas cápsulas tienen mucho aceite de pescado pero poca concentración de estos compuestos clave", recuerda el experto.
"La solución, asegúrate de que cada dosis aporte al menos mil miligramos de epa y dha combinados para efectos antiinflamatorios y cardiovasculares óptimos".
"El segundo error que cometemos es que el omega 3 es una grasa y si lo tomas en ayunas o con una comida baja en grasas la absorción disminuye drásticamente eso".
"Debes tomar el omega 3 con una comida rica en grasas saludables como por ejemplo aguacate, frutos secos o aceite de oliva. Esto va a aumentar enormemente su biodisponibilidad".
"Tercer error y más frecuente es no revisar la frescura y calidad del omega 3. Los aceites de pescado pueden oxidarse y volverse rancios perdiendo sus beneficios y generando radicales libres perjudiciales. Un mal indicio es el olor fuerte a pescado o eructos con sabor desagradable después de tomarlo", indica Rojas.
"Para evitar esto hay dos soluciones. En primer lugar, elige suplementos con certificaciones de pureza y libres de metales pesados como ifos o goet y guarda las cápsulas en la nevera para evitar la oxidación. Siguiendo estas recomendaciones aprovecharás al máximo los beneficios del omega 3".
"Espero que estos consejos te sean de ayuda para cuidar tu salud que lo compartas con todo el mundo", concluye el médico.
