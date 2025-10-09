Propiedades del Omega 3: este es el error más frecuente que hace que desperdicies sus beneficios

Los suplementos o complementos vitamínicos están a la orden del día. Sin embargo, a pesar de que pueden ofrecer un extra, los expertos recomiendan no considerárlos una especie de panacea, si no, recurrir a una dieta completa y equilibrada, rica en frutas, verduras, proteínas y minerales esenciales.

Sin embargo, si eres de los que toma regularmente Omega 3 en forma de suplemento, debes saber cuál es la forma correcta de consumirlo para obtener todas sus propiedades.

"Si estás tomando o vas a tomar Omega 3 este vídeo te interesa y es que voy a explicarte los tres errores más frecuentes que cometemos al tomar omega tres y cómo tomarlo de la mejor manera para sacar el máximo partido a todos sus efectos", cuenta Aurelio Rojas, cardiólogo, en un vídeo compartido en su perfil de TikTok.

"El primer error que muchas personas cometen es que eligen suplementos de omega 3 sin mirar la cantidad real de epa y dha que son los ácidos grasos con efectos beneficiosos para tu salud. Algunas cápsulas tienen mucho aceite de pescado pero poca concentración de estos compuestos clave", recuerda el experto.

"La solución, asegúrate de que cada dosis aporte al menos mil miligramos de epa y dha combinados para efectos antiinflamatorios y cardiovasculares óptimos".

"El segundo error que cometemos es que el omega 3 es una grasa y si lo tomas en ayunas o con una comida baja en grasas la absorción disminuye drásticamente eso".

GUÍA DEFINITIVA OMEGA3👇🏻 🚨ERRORES: 🔴 1. No fijarse en la cantidad de EPA y DHA ¡No basta con tomar cualquier suplemento! Asegúrate de que cada dosis tenga al menos 1.000 mg de EPA y DHA combinados (preferentemente en un ratio 2:1) para obtener beneficios antiinflamatorios y cardiovasculares. 🔴 2. Tomarlo en ayunas o con poca grasa El Omega 3 es una grasa, ¡y necesita otras grasas saludables para ser absorbido correctamente! Tómalo con alimentos ricos en grasas saludables como aguacate, frutos secos o aceite de oliva. 🔴 3. No revisar la frescura y calidad del Omega 3 Los aceites de pescado pueden oxidarse y perder su efectividad. Si huele fuerte o te causa eructos desagradables, es probable que no sea fresco. ¡Verifica siempre las certificaciones de pureza y guarda las cápsulas en la nevera! 🧊 ¿QUIEN DEBERÍA TOMAR OMEGA3? 1️⃣ Personas con enfermedades cardiovasculares El Omega 3 reduce el riesgo de enfermedades del corazón, mejora los niveles de colesterol y disminuye la inflamación vascular, según múltiples estudios. 2️⃣ Aquellos con problemas de salud mental Investigaciones muestran que el Omega 3 puede mejorar el estado de ánimo y reducir los síntomas de la depresión y ansiedad. 3️⃣ Personas con artritis o inflamación crónica El Omega 3 tiene propiedades antiinflamatorias que pueden aliviar el dolor y la rigidez en personas con enfermedades articulares. 4️⃣ Embarazadas o mujeres en etapa de planificación familiar El Omega 3 es fundamental para el desarrollo cerebral del feto y puede ayudar a prevenir complicaciones en el embarazo, como la preeclampsia. 5️⃣ Quienes tienen un bajo consumo de pescado o grasas saludables Si tu dieta no incluye suficiente pescado graso, el Omega 3 es clave para evitar deficiencias nutricionales y mantener una salud óptima. ✅BONUS: Para mejores resultados, divide la dosis diaria en mañana y noche para reducir inflamación y mejorar la función cardiovascular. Si es para dormir mejor, tómalo por la noche.

"Debes tomar el omega 3 con una comida rica en grasas saludables como por ejemplo aguacate, frutos secos o aceite de oliva. Esto va a aumentar enormemente su biodisponibilidad".

"Tercer error y más frecuente es no revisar la frescura y calidad del omega 3. Los aceites de pescado pueden oxidarse y volverse rancios perdiendo sus beneficios y generando radicales libres perjudiciales. Un mal indicio es el olor fuerte a pescado o eructos con sabor desagradable después de tomarlo", indica Rojas.

"Para evitar esto hay dos soluciones. En primer lugar, elige suplementos con certificaciones de pureza y libres de metales pesados como ifos o goet y guarda las cápsulas en la nevera para evitar la oxidación. Siguiendo estas recomendaciones aprovecharás al máximo los beneficios del omega 3".

"Espero que estos consejos te sean de ayuda para cuidar tu salud que lo compartas con todo el mundo", concluye el médico.