Esto es lo que no sabías sobre la regla: "Podrías quedarte embarazada"

Hay muchos tabús al respecto

Esto es lo que no sabías sobre la regla: "Podrías quedarte embarazada"

La regla es un proceso fisiológico por el que pasan las mujeres durante gran parte de su vida y aún así, hay muchos tabús al respecto: "Podrías quedarte embarazada".

Lo cuentan en el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, donde quieren echar por tierra algunos de los bulos que hay al respecto. Entre ellos, el que dice que “el dolor intenso es normal”, pero la realidad es que "no lo es. Si hay mucho dolor, consulta. Puede deberse a endometriosis u otros trastornos".

También está el que dice que "no puedes quedarte embarazada con la regla”. Sin embargo, en Farmacéuticos explica que "aunque es menos probable, sí es posible. Los espermatozoides pueden vivir varios días". Por último, se escucha mucho decir que con la regla "no se debe hacer ejercicio”. Pero eso no es así, "el ejercicio puede aliviar calambres y dolores menstruales".

A lo largo de la historia, la regla ha estado rodeada de mitos, tabúes y desinformación. Hoy, todavía muchos bulos siguen presentes… ¡y es momento de desmentirlos! 🙅‍♀️ 📌 Algunos ejemplos comunes: “El dolor intenso es normal” ❌ ➡️ No lo es. Si hay mucho dolor, consulta. Puede deberse a endometriosis u otros trastornos. “No puedes quedarte embarazada con la regla” ❌ ➡️ Aunque es menos probable, sí es posible. Los espermatozoides pueden vivir varios días. “No se debe hacer ejercicio” ❌ ➡️ ¡Al contrario! El ejercicio puede aliviar calambres y dolores menstruales. 🩺 Recuerda: la menstruación es un proceso fisiológico, no un tabú. 📲 ¡Súmate a la lucha contra la desinformación! Para consultas, envía un mensaje a 659 800 555 #TuFarmacéuticoInforma #VerificaRTVE #SaludMenstrual

Probablemente hayas oído hablar de la migraña, pero es importante entender que no se trata simplemente de un dolor de cabeza, sino de un problema de salud mucho más complejo. ¿Sabes realmente cómo puede afectarte?

El canal de TikTok de Farmacéuticos aborda esta enfermedad y explica que la migraña es una afección neurológica que puede llegar a ser incapacitante. A pesar de su impacto, sigue estando rodeada de falsas creencias que dificultan su diagnóstico y tratamiento.

Uno de los mitos más comunes, según Farmacéuticos, es pensar que la migraña es únicamente "un dolor de cabeza muy fuerte". Sin embargo, se trata de un trastorno neurológico complejo que va mucho más allá de un simple malestar.

También suele creerse que la migraña está provocada solo por el estrés, cuando en realidad intervienen otros factores como los cambios hormonales, la falta de sueño o incluso ciertos alimentos.

Expertos

Y otro error frecuente es pensar que "no existe un tratamiento eficaz". Pero los expertos aclaran que sí hay opciones: desde tratamientos para aliviar las crisis, hasta terapias preventivas que ayudan a reducir la frecuencia de los episodios.

