Esto es lo que debes hacer si quieres acabar con el acné: "Se puede tratar"

El acné es un problemaque afecta a más del 85 por ciento de los jóvenes pero esto es lo que debes hacer si quieres acabar con él: "Se puede tratar".

Lo cuentan desde el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, donde aseguran que "el acné aparece cuando los folículos pilosos se obstruyen con sebo y células muertas, creando el entorno perfecto para la proliferación de bacterias".

Eso sí, hay factores que pueden empeorarlo como el estrés, una dieta alta en azúcares y grasas, cosméticos inadacuados o cambios hormonales. Indican que "el acné se puede tratar, pero requiere un enfoque personalizado".

Seguro que has oído a algún influencer decir que el agua no hidrata. No obstante, este es uno de los tantos bulos que circulan en las redes sobre la hidratación, por lo que debes tener cuidado, ya que puede afectar tu salud.

Desde el canal de TikTok Farmacéuticos explican que "hidratarse es mucho más que calmar la sed". Nuestro cuerpo necesita agua para funcionar bien y, aunque no lo notes, una leve deshidratación puede alterar tu organismo.

Hay varios mitos que desde Farmacéuticos quieren aclarar para que no te confundas. Uno muy extendido es el de "si no tienes sed, no necesitas beber". Pero esto es falso, especialmente en personas mayores, porque la sensación de sed puede disminuir y resultar engañosa.

Otro mito común es el de "beber siempre 8 vasos de agua al día". Sin embargo, "no todos necesitamos la misma cantidad", ya que depende de tu sudoración, salud y actividad. Además, no solo hidrata el agua: leche, infusiones, frutas y verduras también cuentan.

Y uno más que algunos defienden a ultranza: "la cerveza hidrata". Desde Farmacéuticos aclaran que "el alcohol deshidrata", por lo que es mejor reducir o evitar su consumo.

Consejo

Por último, un consejo importante: escucha a tu cuerpo, mantente hidratado y elige bebidas y alimentos que cuiden de ti.