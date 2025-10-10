Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esto es lo que ocurre

"No te fíes", estos son algunos de los principales bulos sobre la diabetes / Freepik

Julio Vivas

La diabetes es una enfermedad bastante común. Sin embargo, hay algunos bulos alrededor de esta enfermedad que pueden ser un poco peligrosos.

Te lo cuentan desde el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, donde señalan algunos de estos mitos, como el de "no puedo tener diabetes porque apenas tomo azúcar”. Pero es que "la alimentación inadecuada (grasas, ultraprocesados) y la genética también influyen".

También se dice que "las personas con diabetes no pueden comer plátanos o uvas”, pero es que "toda la fruta puede formar parte de una dieta equilibrada, siempre controlando el azúcar".

Otro bulo bastante peligroso es el que dice que "los medicamentos no son necesarios”. La realidad es que "a veces basta con dieta, pero si es necesario, los medicamentos antidiabéticos son esenciales para proteger tu salud".

📢 Bulos sobre la diabetes: ¡que no te engañen! 💉🍌 La diabetes es una enfermedad muy común… y también muy rodeada de peligrosos mitos. ¡Te los aclaramos! 👇 🚫 “No puedo tener diabetes porque apenas tomo azúcar” 👉 Falso. La alimentación inadecuada (grasas, ultraprocesados) y la genética también influyen. 🚫 “Las personas con diabetes no pueden comer plátanos o uvas” 👉 Falso. Toda la fruta puede formar parte de una dieta equilibrada, siempre controlando el azúcar. 🚫 “Los medicamentos no son necesarios” 👉 Falso. A veces basta con dieta, pero si es necesario, los medicamentos antidiabéticos son esenciales para proteger tu salud. 🛑 ¡Súmate a la lucha contra la desinformación! 📲 Para consultas: 659 800 555 Con la colaboración de #VerificaRTVE #TuFarmacéuticoInforma #Diabetes

Seguro que has oído a algún influencer afirmar que el agua no hidrata. Sin embargo, este es solo uno de los muchos mitos que circulan en las redes sociales sobre la hidratación, por lo que es importante que tengas cuidado, ya que puede afectar tu salud.

Desde el canal de TikTok Farmacéuticos explican que "hidratarse va más allá de simplemente calmar la sed". Nuestro cuerpo necesita agua para funcionar correctamente y, aunque no siempre lo percibas, una leve deshidratación puede alterar tu organismo.

Existen varios falsos conceptos que en Farmacéuticos han querido aclarar para evitar confusiones. Uno muy común es la idea de que "si no tienes sed, no necesitas beber". Esto es completamente falso, especialmente en personas mayores, ya que su sensación de sed puede disminuir y resultar engañosa.

Otro mito bastante difundido es la recomendación de "beber siempre 8 vasos de agua al día". La realidad es que no todos necesitamos la misma cantidad, ya que depende de factores como la sudoración, la salud y el nivel de actividad. Además, no solo el agua hidrata: la leche, las infusiones, las frutas y las verduras también aportan líquidos.

Finalmente, está la creencia de que "la cerveza hidrata". Sin embargo, desde Farmacéuticos advierten que el alcohol deshidrata, por lo que es mejor reducir o evitar su consumo.

Consejo

Para concluir, un consejo importante: escucha a tu cuerpo, mantente bien hidratado y elige bebidas y alimentos que te cuiden.

