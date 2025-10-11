Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuidado con abusar de los antibióticos, podrías generar resistencia

Se trata de una amenaza global

Cuidado con abusar de los antibióticos, podrías generar resistencia

Cuidado con abusar de los antibióticos, podrías generar resistencia / Freepik

Los antibióticos nos ayudan a la hora de curar enfermedades, pero su abuso puede acabar generando resistencia y estamos ante una amenaza global.

Así te lo cuentan en el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, donde señalan que la resistencia a los antibióticos "es un problema que causa ya más de un millón de muertes anuales en todo el mundo y que ocurre cuando medicamentos como antibióticos, antivirales o antifúngicos dejan de ser eficaces porque los microorganismos patógenos han aprendido a defenderse".

¿Y esto que significa? Pues que "infecciones comunes, como una infección de orina o una neumonía, pueden volverse difíciles o incluso imposibles de tratar".

Por eso siempre tenemos que usar "los antibióticos con receta y no tomes antibióticos para enfermedades virales, como el resfriado o la gripe". Además, hay que completar "siempre el tratamiento prescrito, incluso si ya te sientes mejor". Y por supuesto, "no guardes ni compartas antibióticos con otras personas".

@farmaceuticos Resistencia a los antibióticos: Qué es y cómo evitarla Estamos en la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos

Más del 85% de los jóvenes lidia con el acné, un problema frecuente que, aunque molesto, sí tiene tratamiento.

Según explican desde el canal de TikTok de Farmacéuticos, esta afección ocurre cuando los poros se obstruyen debido a la acumulación de sebo y células muertas, creando el entorno perfecto para que se multipliquen las bacterias.

Hay varios factores que pueden hacer que el acné empeore: el estrés, una alimentación con exceso de azúcares y grasas, el uso de cosméticos inadecuados o los desequilibrios hormonales.

Tratamiento

La clave, aseguran, está en saber que el acné se puede tratar, pero es necesario un enfoque individualizado para obtener buenos resultados.

