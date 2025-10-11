Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La peligrosa moda de comer tierra: "Puedes tener graves trastornos intestinales"

La peligrosa moda de comer tierra: &quot;Puedes tener graves trastornos intestinales&quot;

Parece que últimamente se ha puesto de moda comer tierra. Sí, como lo oyes, pero ten cuidado, porque "puedes tener graves trastornos intestinales".

Lo cuentan en el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, donde señalan que esta moda, que supone el consumo de barro o arcilla, se ha popularizado "con los supuestos objetivos de reforzar el sistema inmunitario, mejorar el aspecto de la piel o promover la salud digestiva".

Pero nada que ver con la realidad, se trata de una práctica que conlleva importantes riesgos para la salud "porque pueden estar contaminados con microorganismos patógenos y también con metales pesados, como el plomo". Además, "nuestro aparato digestivo no está preparado para digerir estos elementos, pudiendo ocasionar graves trastornos intestinales".

Explican que "es cierto que existen algunos productos comercializados a base de ciertos tipos de arcilla que contribuyen a reducir la diarrea, pero tanto el contenido en arcilla como su calidad, están estrictamente controlados para garantizar la seguridad del producto".

@farmaceuticos ⚠️ Cuidado con las modas de comer tierra ⚠️ En las últimas semanas se ha popularizado en redes sociales una nueva y peligrosa moda: consumir barro o arcilla, con los supuestos objetivos de reforzar el sistema inmunitario, mejorar el aspecto de la piel o promover la salud digestiva. Pero es una práctica que conlleva importantes riesgos para la salud. 1.- Porque pueden estar contaminados con microorganismos patógenos y también con metales pesados, como el plomo. 2.- Porque nuestro aparato digestivo no está preparado para digerir estos elementos, pudiendo ocasionar graves trastornos intestinales. Es cierto que existen algunos productos comercializados a base de ciertos tipos de arcilla que contribuyen a reducir la diarrea, pero tanto el contenido en arcilla como su calidad, están estrictamente controlados para garantizar la seguridad del producto. No arriesgues tu salud por una moda. Y acude siempre a fuentes fiables. ¡Súmate a la lucha contra la desinformación! #Arcilla #Bulos #FakeNews #Salud #TuFarmacéuticoInforma #VerificaRTVE ♬ sonido original - Farmacéuticos

