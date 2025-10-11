La peligrosa moda de comer tierra: "Puedes tener graves trastornos intestinales"

Parece que últimamente se ha puesto de moda comer tierra. Sí, como lo oyes, pero ten cuidado, porque "puedes tener graves trastornos intestinales".

Lo cuentan en el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, donde señalan que esta moda, que supone el consumo de barro o arcilla, se ha popularizado "con los supuestos objetivos de reforzar el sistema inmunitario, mejorar el aspecto de la piel o promover la salud digestiva".

Pero nada que ver con la realidad, se trata de una práctica que conlleva importantes riesgos para la salud "porque pueden estar contaminados con microorganismos patógenos y también con metales pesados, como el plomo". Además, "nuestro aparato digestivo no está preparado para digerir estos elementos, pudiendo ocasionar graves trastornos intestinales".

Explican que "es cierto que existen algunos productos comercializados a base de ciertos tipos de arcilla que contribuyen a reducir la diarrea, pero tanto el contenido en arcilla como su calidad, están estrictamente controlados para garantizar la seguridad del producto".

El acné es una afección cutánea muy común que afecta a más del 85% de los adolescentes. Aunque puede parecer difícil de controlar, la realidad es que tiene tratamiento.

Desde el canal de TikTok de Farmacéuticos, explican que el acné se desarrolla cuando los folículos pilosos se bloquean por el exceso de sebo y la acumulación de células muertas, lo que genera un ambiente ideal para que se reproduzcan las bacterias.

Entre los factores que pueden empeorar esta condición se encuentran el estrés, una dieta alta en grasas y azúcares, el uso de productos cosméticos inapropiados y los cambios hormonales.

Los expertos subrayan que, aunque el acné puede ser persistente, sí se puede tratar, siempre que se adopte un tratamiento personalizado y adecuado a cada tipo de piel.