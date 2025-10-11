Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Sabías que es la aterosclerosis? Se trata de una enfermedad silenciosa que deberías tener en cuenta

Muy atento a sus complicaciones

¿Sabías que es la aterosclerosis? Se trata de una enfermedad silenciosa que deberías tener en cuenta

¿Sabías que es la aterosclerosis? Se trata de una enfermedad silenciosa que deberías tener en cuenta / Freepik

Julio Vivas

Julio Vivas

¿Sabías que es la aterosclerosis? Pues se trata de una enfermedad silenciosa que deberías tener en cuenta y estar muy atento a sus complicaciones.

Te lo cuentan en el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, donde señalan que "la acumulación de depósitos de lípidos, de grasas como el colesterol, en nuestra sangre no produce síntomas, por lo que puede pasar inadvertida. Sin embargo, la determinación de los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre es muy sencilla y se incluye de manera rutinaria en los análisis de sangre".

Aseguran que "si presentas factores de riesgo cardiovascular como diabetes, hipertensión o insuficiencia renal, o tienes dudas respecto a cómo alcanzar unos niveles de colesterol saludables, recuerda que puedes consultar con tu médico y con tu farmacéutico".

@farmaceuticos

¿Sabías que la aterosclerosis es una enfermedad silenciosa? Sí. La acumulación de depósitos de lípidos, de grasas como el colesterol, en nuestra sangre no produce síntomas, por lo que puede pasar inadvertida. Sin embargo, la determinación de los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre es muy sencilla y se incluye de manera rutinaria en los análisis de sangre. Si presentas factores de riesgo cardiovascular como diabetes, hipertensión o insuficiencia renal, o tienes dudas respecto a cómo alcanzar unos niveles de colesterol saludables, recuerda que puedes consultar con tu médico y con tu farmacéutico. ¿Y tú? Una iniciativa educativa sanitaria del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Servier España y Medicina TV #Aterosclerosis #Farmacéuticos #SV

♬ sonido original - Farmacéuticos

El acné es una condición cutánea que afecta a más del 85% de los jóvenes, pero la buena noticia es que tiene solución.

Desde el canal de TikTok de Farmacéuticos explican que esta afección se produce cuando los folículos pilosos se tapan con sebo y células muertas, lo que favorece el desarrollo de bacterias en la piel.

También advierten que hay ciertos factores que pueden empeorar el problema, como el estrés, una dieta rica en grasas y azúcares, el uso de productos cosméticos no adecuados o los cambios hormonales.

Noticias relacionadas y más

Plan personalizado

Aun así, recalcan que el acné puede ser tratado, siempre y cuando se siga un plan personalizado adaptado a las necesidades de cada persona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ni los resultados ni un grave incidente: así se cocinó el despido de Veljko Paunovic del Real Oviedo
  2. Las claves del despido de Paunovic como entrenador del Real Oviedo: tensiones, fichajes que no llegaron y el suceso de Valencia
  3. El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
  4. Un emblemático monumento del centro de Oviedo cambiará de ubicación en los próximos días
  5. Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
  6. Este es el emblemático negocio de una playa de Asturias que Costas derribará próximamente
  7. Hablan los organizadores del Boombastic, que despejan su futuro en Asturias: 'Sin apoyo institucional, los números no salen
  8. El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas

EN IMÁGENES: La inhumación de los restos de José Barreiro en Langreo

EN IMÁGENES: La inhumación de los restos de José Barreiro en Langreo

El dardo de Marta Peñate a Oriana tras su entrevista en De Viernes: "Que hablen lo que quieran"

El dardo de Marta Peñate a Oriana tras su entrevista en De Viernes: "Que hablen lo que quieran"

Asociaciones militares denuncian el uso "propagandístico" del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército

Asociaciones militares denuncian el uso "propagandístico" del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército

¿Qué alimentos manchan los dientes y cuáles ayudan a blanquearlos de forma natural?

¿Qué alimentos manchan los dientes y cuáles ayudan a blanquearlos de forma natural?

Carlo Costanzia vuelve a sentarse en un plató para hablar de la guerra de sus padres: "Vengo a aclarar las cosas que se están hablando de mí en televisión"

Carlo Costanzia vuelve a sentarse en un plató para hablar de la guerra de sus padres: "Vengo a aclarar las cosas que se están hablando de mí en televisión"

Adiós a los semáforos de El Berrón: esta es la solución para el histórico cruce de carreteras que Siero ejecutará en 2026

Adiós a los semáforos de El Berrón: esta es la solución para el histórico cruce de carreteras que Siero ejecutará en 2026

Así es nueva rotonda que sustituirá al cruce de El Berrón (Siero)

Así es nueva rotonda que sustituirá al cruce de El Berrón (Siero)

La manzana, reina en Villaviciosa: miles de personas festejan la primera jornada del Festival

La manzana, reina en Villaviciosa: miles de personas festejan la primera jornada del Festival
Tracking Pixel Contents