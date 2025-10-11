¿Sabías que es la aterosclerosis? Se trata de una enfermedad silenciosa que deberías tener en cuenta

¿Sabías que es la aterosclerosis? Pues se trata de una enfermedad silenciosa que deberías tener en cuenta y estar muy atento a sus complicaciones.

Te lo cuentan en el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, donde señalan que "la acumulación de depósitos de lípidos, de grasas como el colesterol, en nuestra sangre no produce síntomas, por lo que puede pasar inadvertida. Sin embargo, la determinación de los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre es muy sencilla y se incluye de manera rutinaria en los análisis de sangre".

Aseguran que "si presentas factores de riesgo cardiovascular como diabetes, hipertensión o insuficiencia renal, o tienes dudas respecto a cómo alcanzar unos niveles de colesterol saludables, recuerda que puedes consultar con tu médico y con tu farmacéutico".

@farmaceuticos ¿Sabías que la aterosclerosis es una enfermedad silenciosa? Sí. La acumulación de depósitos de lípidos, de grasas como el colesterol, en nuestra sangre no produce síntomas, por lo que puede pasar inadvertida. Sin embargo, la determinación de los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre es muy sencilla y se incluye de manera rutinaria en los análisis de sangre. Si presentas factores de riesgo cardiovascular como diabetes, hipertensión o insuficiencia renal, o tienes dudas respecto a cómo alcanzar unos niveles de colesterol saludables, recuerda que puedes consultar con tu médico y con tu farmacéutico. ¿Y tú? Una iniciativa educativa sanitaria del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Servier España y Medicina TV #Aterosclerosis #Farmacéuticos #SV ♬ sonido original - Farmacéuticos

El acné es una condición cutánea que afecta a más del 85% de los jóvenes, pero la buena noticia es que tiene solución.

Desde el canal de TikTok de Farmacéuticos explican que esta afección se produce cuando los folículos pilosos se tapan con sebo y células muertas, lo que favorece el desarrollo de bacterias en la piel.

También advierten que hay ciertos factores que pueden empeorar el problema, como el estrés, una dieta rica en grasas y azúcares, el uso de productos cosméticos no adecuados o los cambios hormonales.

Plan personalizado

Aun así, recalcan que el acné puede ser tratado, siempre y cuando se siga un plan personalizado adaptado a las necesidades de cada persona.