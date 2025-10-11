¿Tienes tos? Esto es lo que puedes hacer para mejorarte
Solo son algunas recomendaciones
Si sufres de tos hay ciertas cosas que podrías hacer para mejorarte, unas recomendaciones que te vendrán muy bien.
Así te lo cuentan desde el canal de Tik Tok de Farmacéuticos donde explican que "la tos es un mecanismo natural del cuerpo que ayuda a despejar las vías respiratorias de mucosidad, irritantes o cuerpos extraños".
¿Y qué puedes hacer? Pues entre los consejos de Farmacéuticos está "realizar lavados nasales con suero fisiológico o soluciones de agua de mar para eliminar el exceso de mucosidad". También te indican que "evita cambios bruscos de temperatura".
Otra buena opción es "realizar baños de vapor, solo con agua o añadiendo algún aceite esencial como menta, eucalipto, romero o lavanda". Y te ayudará mucho "ventilar bien las habitaciones y si el ambiente es demasiado seco, utiliza un humidificador".
Algo que no habías pensado seguro es que "dormir con la cabeza ligeramente por encima del resto del cuerpo te ayudará a descansar". Por último, "toma caramelos balsámicos sin azúcar o una cucharada de miel para suavizar la garganta y calmar la tos".
El acné es una afección común que impacta a más del 85% de los adolescentes. Pero si quieres combatirlo de manera efectiva, hay algo que debes saber: sí tiene tratamiento.
Así lo explican en el canal de TikTok de Farmacéuticos, donde señalan que el acné surge cuando los folículos pilosos se bloquean por un exceso de sebo y células muertas, lo que crea un ambiente ideal para que las bacterias proliferen.
Además, existen varios factores que pueden agravar esta condición, como el estrés, una alimentación rica en azúcares y grasas, el uso de cosméticos inadecuados o los cambios hormonales.
Acné
Desde el canal insisten en que el acné puede tratarse, pero es fundamental aplicar un tratamiento personalizado según cada caso.
