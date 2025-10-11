Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Tienes tos? Esto es lo que puedes hacer para mejorarte

Solo son algunas recomendaciones

¿Tienes tos? Esto es lo que puedes hacer para mejorarte

¿Tienes tos? Esto es lo que puedes hacer para mejorarte / Freepik

Julio Vivas

Julio Vivas

Si sufres de tos hay ciertas cosas que podrías hacer para mejorarte, unas recomendaciones que te vendrán muy bien.

Así te lo cuentan desde el canal de Tik Tok de Farmacéuticos donde explican que "la tos es un mecanismo natural del cuerpo que ayuda a despejar las vías respiratorias de mucosidad, irritantes o cuerpos extraños".

¿Y qué puedes hacer? Pues entre los consejos de Farmacéuticos está "realizar lavados nasales con suero fisiológico o soluciones de agua de mar para eliminar el exceso de mucosidad". También te indican que "evita cambios bruscos de temperatura".

Otra buena opción es "realizar baños de vapor, solo con agua o añadiendo algún aceite esencial como menta, eucalipto, romero o lavanda". Y te ayudará mucho "ventilar bien las habitaciones y si el ambiente es demasiado seco, utiliza un humidificador".

Algo que no habías pensado seguro es que "dormir con la cabeza ligeramente por encima del resto del cuerpo te ayudará a descansar". Por último, "toma caramelos balsámicos sin azúcar o una cucharada de miel para suavizar la garganta y calmar la tos".

@farmaceuticos La tos es un mecanismo natural del cuerpo que ayuda a despejar las vías respiratorias de mucosidad, irritantes o cuerpos extraños. Algunas recomendaciones desde la farmacia comunitaria son: Trata de respirar siempre por la nariz. Realiza lavados nasales con suero fisiológico o soluciones de agua de mar para eliminar el exceso de mucosidad. Evita cambios bruscos de temperatura. Realiza baños de vapor, solo con agua o añadiendo algún aceite esencial como menta, eucalipto, romero o lavanda. Ventila bien las habitaciones y si el ambiente es demasiado seco, utiliza un humidificador. Dormir con la cabeza ligeramente por encima del resto del cuerpo te ayudará a descansar. Toma caramelos balsámicos sin azúcar o una cucharada de miel para suavizar la garganta y calmar la tos. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico de confianza. Accede a más información de la campaña en Farmaceuticos.com Una iniciativa de Farmacéuticos con la colaboración de Reig Jofre. #Tos #TuFarmacéuticoInforma #Animaciones ♬ sonido original - Farmacéuticos

El acné es una afección común que impacta a más del 85% de los adolescentes. Pero si quieres combatirlo de manera efectiva, hay algo que debes saber: sí tiene tratamiento.

Así lo explican en el canal de TikTok de Farmacéuticos, donde señalan que el acné surge cuando los folículos pilosos se bloquean por un exceso de sebo y células muertas, lo que crea un ambiente ideal para que las bacterias proliferen.

Además, existen varios factores que pueden agravar esta condición, como el estrés, una alimentación rica en azúcares y grasas, el uso de cosméticos inadecuados o los cambios hormonales.

Noticias relacionadas y más

Acné

Desde el canal insisten en que el acné puede tratarse, pero es fundamental aplicar un tratamiento personalizado según cada caso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ni los resultados ni un grave incidente: así se cocinó el despido de Veljko Paunovic del Real Oviedo
  2. Las claves del despido de Paunovic como entrenador del Real Oviedo: tensiones, fichajes que no llegaron y el suceso de Valencia
  3. El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
  4. Un emblemático monumento del centro de Oviedo cambiará de ubicación en los próximos días
  5. Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
  6. Este es el emblemático negocio de una playa de Asturias que Costas derribará próximamente
  7. Hablan los organizadores del Boombastic, que despejan su futuro en Asturias: 'Sin apoyo institucional, los números no salen
  8. El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas

El dardo de Marta Peñate a Oriana tras su entrevista en De Viernes: "Que hablen lo que quieran"

El dardo de Marta Peñate a Oriana tras su entrevista en De Viernes: "Que hablen lo que quieran"

Asociaciones militares denuncian el uso "propagandístico" del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército

Asociaciones militares denuncian el uso "propagandístico" del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército

¿Qué alimentos manchan los dientes y cuáles ayudan a blanquearlos de forma natural?

¿Qué alimentos manchan los dientes y cuáles ayudan a blanquearlos de forma natural?

Carlo Costanzia vuelve a sentarse en un plató para hablar de la guerra de sus padres: "Vengo a aclarar las cosas que se están hablando de mí en televisión"

Carlo Costanzia vuelve a sentarse en un plató para hablar de la guerra de sus padres: "Vengo a aclarar las cosas que se están hablando de mí en televisión"

Adiós a los semáforos de El Berrón: esta es la solución para el histórico cruce de carreteras que Siero ejecutará en 2026

Adiós a los semáforos de El Berrón: esta es la solución para el histórico cruce de carreteras que Siero ejecutará en 2026

Así es nueva rotonda que sustituirá al cruce de El Berrón (Siero)

Así es nueva rotonda que sustituirá al cruce de El Berrón (Siero)

La manzana, reina en Villaviciosa: miles de personas festejan la primera jornada del Festival

La manzana, reina en Villaviciosa: miles de personas festejan la primera jornada del Festival

Villaviciosa celebra la primera jornada del Festival de la Manzana con juegos tradicionales, exposición de todas las variedades de sidra y mesa y mercado

Villaviciosa celebra la primera jornada del Festival de la Manzana con juegos tradicionales, exposición de todas las variedades de sidra y mesa y mercado
Tracking Pixel Contents