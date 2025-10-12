No te fíes de los productos "naturales", podría afectar a tu salud
Esto es lo que ocurre
Muchas veces escuchamos que los productos naturales son inocuos, pero no deberías fiarte de eso ya que podría afectar a tu salud.
Lo cuentan desde el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, donde señalan que "es común escuchar 'no pasa nada, es natural', pero lo natural no siempre es inocuo".
Y es que "las plantas medicinales contienen principios activos que pueden interaccionar con medicamentos, disminuir su eficacia o potenciar efectos tóxicos".
Entre algunos ejemplos se encuentra la cáscara sagrada (laxante), que "puede provocar arritmias si se combina con fármacos cardíacos". U otro más conocido aún, el ginkgo biloba, que "puede alterar el efecto de anticoagulantes y antiagregantes".
Así que lo mejor es que consultes siempre a tu médico o farmacéutico antes de usar un producto natural.
El acné es una afección cutánea que afecta a más del 85% de los adolescentes. La buena noticia es que tiene solución: sí, se puede tratar.
Así lo explican desde el canal de TikTok de Farmacéuticos, donde detallan que el acné surge cuando los folículos pilosos se bloquean con sebo y células muertas, lo que genera un entorno ideal para que proliferen ciertas bacterias.
Problema
Sin embargo, existen factores que pueden agravar el problema, como el estrés, una alimentación rica en azúcares y grasas, el uso de cosméticos inadecuados o los cambios hormonales. Los expertos subrayan que el tratamiento del acné debe ser personalizado para obtener resultados efectivos.
- El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
- Revuelo en Gijón: dos jóvenes rescatan a una mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo
- Veljko Paunovic se despide del Real Oviedo con una emotiva carta: 'Me voy con la tranquilidad de haber dado absolutamente todo
- La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
- Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
- Presunto espionaje industrial en la ITV: el fiscal investiga la venta de aplicaciones a terceros países por parte de personal ya despedido
- Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo
- Viejas amistades, un estilo de juego diferente y menos exigencias: las claves de la vuelta de Luis Carrión al banquillo del Real Oviedo