No te fíes de los productos "naturales", podría afectar a tu salud

Muchas veces escuchamos que los productos naturales son inocuos, pero no deberías fiarte de eso ya que podría afectar a tu salud.

Lo cuentan desde el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, donde señalan que "es común escuchar 'no pasa nada, es natural', pero lo natural no siempre es inocuo".

Y es que "las plantas medicinales contienen principios activos que pueden interaccionar con medicamentos, disminuir su eficacia o potenciar efectos tóxicos".

Entre algunos ejemplos se encuentra la cáscara sagrada (laxante), que "puede provocar arritmias si se combina con fármacos cardíacos". U otro más conocido aún, el ginkgo biloba, que "puede alterar el efecto de anticoagulantes y antiagregantes".

Así que lo mejor es que consultes siempre a tu médico o farmacéutico antes de usar un producto natural.

El acné es una afección cutánea que afecta a más del 85% de los adolescentes. La buena noticia es que tiene solución: sí, se puede tratar.

Así lo explican desde el canal de TikTok de Farmacéuticos, donde detallan que el acné surge cuando los folículos pilosos se bloquean con sebo y células muertas, lo que genera un entorno ideal para que proliferen ciertas bacterias.

Problema

Sin embargo, existen factores que pueden agravar el problema, como el estrés, una alimentación rica en azúcares y grasas, el uso de cosméticos inadecuados o los cambios hormonales. Los expertos subrayan que el tratamiento del acné debe ser personalizado para obtener resultados efectivos.