Ni gripe ni resfriado, aprende cómo reducir sus efectos

Se trata de infecciones distintas, aunque algunos crean que no lo es

Ni gripe ni resfriado, aprende cómo reducir sus efectos

Julio Vivas

Llega el otoño y con ella la gripe y los resfriados. ¿Pero no es lo mismo? Pues no, son infecciones distintas, aunque aquí aprenderás cómo reducir sus efectos.

Tal y como cuentan en el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, "la gripe y el resfriado son infecciones respiratorias agudas causadas por diferentes virus. No existe tratamiento específico y, en la mayoría de los casos, los síntomas mejoran en un plazo de 7 a 10 días".

Eso sí, "se pueden utilizar algunos medicamentos y productos a base de plantas para aliviar los síntomas de la gripe y el resfriado como: los estornudos, la congestión nasal, la tos o el dolor de garganta, entre otros".

En Farmacéuticos destacan el empleo de eucalipto o eucaliptus "utilizado tradicionalmente por sus propiedades antisépticas, antitusivas, expectorantes, antiinflamatorias o antipiréticas, para aliviar los síntomas asociados a resfriados y gripe". El eucalipto "se puede emplear por vía oral, inhalatoria mediante vahos o baños de vapor o tópica dependiendo de la indicación y del producto que se utilice".

@farmaceuticos La gripe y el resfriado son infecciones respiratorias agudas causadas por diferentes virus. No existe tratamiento específico y, en la mayoría de los casos, los síntomas mejoran en un plazo de 7 a 10 días. No obstante, se pueden utilizar algunos medicamentos y productos a base de plantas para aliviar los síntomas de la gripe y el resfriado como: los estornudos, la congestión nasal, la tos o el dolor de garganta, entre otros. Hoy destacamos el empleo de eucalipto o eucaliptus utilizado tradicionalmente por sus propiedades antisépticas, antitusivas, expectorantes, antiinflamatorias o antipiréticas, para aliviar los síntomas asociados a resfriados y gripe. Se puede emplear por vía oral, inhalatoria mediante vahos o baños de vapor o tópica dependiendo de la indicación y del producto que se utilice. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico de confianza. Accede a más información de la campaña en nuestra web Farmaceuticos.com #TuFarmacéuticoInforma #Gripe #Resfriado #Animaciones ♬ sonido original - Farmacéuticos

El acné es una afección muy frecuente que afecta a más del 85% de los jóvenes. La buena noticia es que tiene tratamiento y puede controlarse con el enfoque adecuado.

Desde el canal de TikTok de los Farmacéuticos, explican que el acné se origina cuando los folículos pilosos se bloquean debido a una acumulación de sebo y células muertas, lo que favorece la aparición de bacterias que inflaman la piel.

También advierten que ciertos factores pueden empeorar la situación, como el estrés, una alimentación rica en azúcares y grasas, el uso de cosméticos no apropiados o los desequilibrios hormonales.

Acné

El mensaje es claro: el acné puede tratarse, pero es fundamental seguir un plan personalizado y adaptado a cada tipo de piel.

