Ni gripe ni resfriado, aprende cómo reducir sus efectos

Llega el otoño y con ella la gripe y los resfriados. ¿Pero no es lo mismo? Pues no, son infecciones distintas, aunque aquí aprenderás cómo reducir sus efectos.

Tal y como cuentan en el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, "la gripe y el resfriado son infecciones respiratorias agudas causadas por diferentes virus. No existe tratamiento específico y, en la mayoría de los casos, los síntomas mejoran en un plazo de 7 a 10 días".

Eso sí, "se pueden utilizar algunos medicamentos y productos a base de plantas para aliviar los síntomas de la gripe y el resfriado como: los estornudos, la congestión nasal, la tos o el dolor de garganta, entre otros".

En Farmacéuticos destacan el empleo de eucalipto o eucaliptus "utilizado tradicionalmente por sus propiedades antisépticas, antitusivas, expectorantes, antiinflamatorias o antipiréticas, para aliviar los síntomas asociados a resfriados y gripe". El eucalipto "se puede emplear por vía oral, inhalatoria mediante vahos o baños de vapor o tópica dependiendo de la indicación y del producto que se utilice".

El acné es una afección muy frecuente que afecta a más del 85% de los jóvenes. La buena noticia es que tiene tratamiento y puede controlarse con el enfoque adecuado.

Desde el canal de TikTok de los Farmacéuticos, explican que el acné se origina cuando los folículos pilosos se bloquean debido a una acumulación de sebo y células muertas, lo que favorece la aparición de bacterias que inflaman la piel.

También advierten que ciertos factores pueden empeorar la situación, como el estrés, una alimentación rica en azúcares y grasas, el uso de cosméticos no apropiados o los desequilibrios hormonales.

Acné

El mensaje es claro: el acné puede tratarse, pero es fundamental seguir un plan personalizado y adaptado a cada tipo de piel.