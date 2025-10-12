Necesitas dormir bien, esto es lo que puedes hacer para mejorar tu sueño

Dormir bien es algo muy importante para la salud, pero no todas las personas pueden conseguirlo. Aquí tienes unos consejos que te ayudarán.

Te lo cuentan en el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, donde aseguran que "tu cerebro necesita reiniciarse cada noche para reparar tejidos, consolidar recuerdos y regular hormonas. Si te despiertas cansado, algo no funciona bien".

Cuentan que el sueño "tiene ciclos (ligero, profundo y REM), si se interrumpen, sigues agotado". Además, el insomnio "no es solo dificultad para dormir, también despertares frecuentes o demasiado temprano; y las pantallas, estrés y cambios de horario alteran tu descanso".

Para dormir mejor, deberías dormir y despetar siempre a la misma hora, "reduce luz y ruido, la oscuridad favorece el sueño". También deberías evitar tomar "cafeína por la tarde". Y si el problema persiste, "consulta a tu farmacéutico para mejorar tu higiene del sueño o acudir a un especialista".

@farmaceuticos 🌙 ¿No duermes bien? Esto te interesa 💤 🧠 Tu cerebro necesita “reiniciarse” cada noche para reparar tejidos, consolidar recuerdos y regular hormonas. Si te despiertas cansado, algo no funciona bien. 😴 Lo que debes saber sobre el sueño: 🔹 Tiene ciclos (ligero, profundo y REM), si se interrumpen, sigues agotado. 🔹 El insomnio no es solo dificultad para dormir, también despertares frecuentes o demasiado temprano. 🔹 Pantallas, estrés y cambios de horario alteran tu descanso. ✨ Consejos para dormir mejor: ✅ Duerme y despierta siempre a la misma hora. ✅ Reduce luz y ruido, la oscuridad favorece el sueño. ✅ Evita cafeína por la tarde. ✅ Si el problema persiste, consulta a tu farmacéutico para mejorar tu higiene del sueño o acudir a un especialista. 💤 Dormir bien no es un capricho, es salud. ¡Podemos ayudarte! #TuFarmacéuticoInforma #DíaMundialDelSueño ♬ sonido original - Farmacéuticos

El acné es una condición común que afecta a más del 85% de los jóvenes. Pero si estás buscando cómo combatirlo, hay una clave importante que debes tener en cuenta: sí se puede tratar.

Desde el canal de TikTok de Farmacéuticos, explican que esta afección aparece cuando los folículos pilosos se tapan con sebo y células muertas, creando un ambiente ideal para que se desarrollen bacterias que agravan el problema.

Además, señalan que hay varios factores que pueden empeorar el acné, como el estrés, una dieta desequilibrada rica en azúcares y grasas, el uso de productos cosméticos inadecuados, o los cambios hormonales.

Expertos

Los expertos destacan que el tratamiento debe ser individualizado, ya que no todos los casos responden igual. Con el enfoque adecuado, es posible mantener el acné bajo control.