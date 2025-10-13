Estás comiendo mal en invierno y no lo sabías, esto es lo que tienes que hacer
Ten mucho cuidado con el cambio de dieta
Cuando llega el invierno cambian nuestros hábitos alimentarios pero cuidado, porque podrías estar comiendo mal y no lo sabías.
Y es que, como cuentan en el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, "el frío nos lleva a consumir más calorías y menos frutas y verduras". Sin embargo, hay que luchar contra eso. Aquí tienes algunos consejos que puedes llevar a cabo como "aumentar el consumo de alimentos de temporada, optar por guisos saludables con poca grasa, modera embutidos, quesos y dulces, priorizar grasas saludables como AOVE y frutos secos; e hidratarte bien con agua, caldos e infusiones".
Además, ten en cuenta que "no necesitas comer más para combatir el frío, la vitamina D solo si lo indica un profesional y las sopas no sustituyen una dieta equilibrada".
Los antibióticos son fundamentales para tratar diversas enfermedades, pero su uso excesivo puede provocar resistencia, lo que representa una amenaza a nivel mundial.
Así lo explica el canal de TikTok de Farmacéuticos, donde destacan que la resistencia a los antibióticos "es un problema que ya causa más de un millón de muertes al año en todo el mundo. Esto sucede cuando medicamentos como antibióticos, antivirales o antifúngicos pierden eficacia porque los microorganismos patógenos desarrollan mecanismos para protegerse".
¿En qué consiste esto exactamente? Significa que "infecciones comunes, como las urinarias o la neumonía, pueden volverse complicadas o incluso imposibles de tratar".
Receta médica
Por ello, es fundamental utilizar los antibióticos únicamente con receta médica y evitar tomarlos para enfermedades virales, como el resfriado o la gripe. Además, es crucial completar siempre el tratamiento indicado, aunque los síntomas hayan mejorado, y nunca guardar ni compartir antibióticos con otras personas.
