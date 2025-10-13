Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estás comiendo mal en invierno y no lo sabías, esto es lo que tienes que hacer

Ten mucho cuidado con el cambio de dieta

Julio Vivas

Cuando llega el invierno cambian nuestros hábitos alimentarios pero cuidado, porque podrías estar comiendo mal y no lo sabías.

Y es que, como cuentan en el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, "el frío nos lleva a consumir más calorías y menos frutas y verduras". Sin embargo, hay que luchar contra eso. Aquí tienes algunos consejos que puedes llevar a cabo como "aumentar el consumo de alimentos de temporada, optar por guisos saludables con poca grasa, modera embutidos, quesos y dulces, priorizar grasas saludables como AOVE y frutos secos; e hidratarte bien con agua, caldos e infusiones".

Además, ten en cuenta que "no necesitas comer más para combatir el frío, la vitamina D solo si lo indica un profesional y las sopas no sustituyen una dieta equilibrada".

Recomendaciones de alimentación desde la Farmacia Comunitaria durante los meses de invierno ❄️ ¿Notas que en invierno cambian tus hábitos alimenticios? 🍲🍊 El frío nos lleva a consumir más calorías y menos frutas y verduras, pero ¡puedes evitarlo! ✅ 🥦 Aumenta el consumo de alimentos de temporada 🍲 Opta por guisos saludables con poca grasa 🚫 Modera embutidos, quesos y dulces 🥑 Prioriza grasas saludables como AOVE y frutos secos 💧 Hidrátate bien con agua, caldos e infusiones ⚠️ ¡Cuidado con los bulos! ❌ No necesitas comer más para combatir el frío ❌ La vitamina D solo si lo indica un profesional ❌ Las sopas no sustituyen una dieta equilibrada 💊 Consulta en tu farmacia cómo mejorar tu alimentación este invierno.

Los antibióticos son fundamentales para tratar diversas enfermedades, pero su uso excesivo puede provocar resistencia, lo que representa una amenaza a nivel mundial.

Así lo explica el canal de TikTok de Farmacéuticos, donde destacan que la resistencia a los antibióticos "es un problema que ya causa más de un millón de muertes al año en todo el mundo. Esto sucede cuando medicamentos como antibióticos, antivirales o antifúngicos pierden eficacia porque los microorganismos patógenos desarrollan mecanismos para protegerse".

¿En qué consiste esto exactamente? Significa que "infecciones comunes, como las urinarias o la neumonía, pueden volverse complicadas o incluso imposibles de tratar".

Receta médica

Por ello, es fundamental utilizar los antibióticos únicamente con receta médica y evitar tomarlos para enfermedades virales, como el resfriado o la gripe. Además, es crucial completar siempre el tratamiento indicado, aunque los síntomas hayan mejorado, y nunca guardar ni compartir antibióticos con otras personas.

