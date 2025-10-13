Estás comiendo mal en invierno y no lo sabías, esto es lo que tienes que hacer

Cuando llega el invierno cambian nuestros hábitos alimentarios pero cuidado, porque podrías estar comiendo mal y no lo sabías.

Y es que, como cuentan en el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, "el frío nos lleva a consumir más calorías y menos frutas y verduras". Sin embargo, hay que luchar contra eso. Aquí tienes algunos consejos que puedes llevar a cabo como "aumentar el consumo de alimentos de temporada, optar por guisos saludables con poca grasa, modera embutidos, quesos y dulces, priorizar grasas saludables como AOVE y frutos secos; e hidratarte bien con agua, caldos e infusiones".

Además, ten en cuenta que "no necesitas comer más para combatir el frío, la vitamina D solo si lo indica un profesional y las sopas no sustituyen una dieta equilibrada".

@farmaceuticos Recomendaciones de alimentación desde la Farmacia Comunitaria durante los meses de invierno ❄️ ¿Notas que en invierno cambian tus hábitos alimenticios? 🍲🍊 El frío nos lleva a consumir más calorías y menos frutas y verduras, pero ¡puedes evitarlo! ✅ 🥦 Aumenta el consumo de alimentos de temporada 🍲 Opta por guisos saludables con poca grasa 🚫 Modera embutidos, quesos y dulces 🥑 Prioriza grasas saludables como AOVE y frutos secos 💧 Hidrátate bien con agua, caldos e infusiones ⚠️ ¡Cuidado con los bulos! ❌ No necesitas comer más para combatir el frío ❌ La vitamina D solo si lo indica un profesional ❌ Las sopas no sustituyen una dieta equilibrada 💊 Consulta en tu farmacia cómo mejorar tu alimentación este invierno. #TuFarmacéuticoInforma #AlimentaciónSaludable #InviernoSaludable ♬ sonido original - Farmacéuticos

Los antibióticos son fundamentales para tratar diversas enfermedades, pero su uso excesivo puede provocar resistencia, lo que representa una amenaza a nivel mundial.

Así lo explica el canal de TikTok de Farmacéuticos, donde destacan que la resistencia a los antibióticos "es un problema que ya causa más de un millón de muertes al año en todo el mundo. Esto sucede cuando medicamentos como antibióticos, antivirales o antifúngicos pierden eficacia porque los microorganismos patógenos desarrollan mecanismos para protegerse".

¿En qué consiste esto exactamente? Significa que "infecciones comunes, como las urinarias o la neumonía, pueden volverse complicadas o incluso imposibles de tratar".

Receta médica

Por ello, es fundamental utilizar los antibióticos únicamente con receta médica y evitar tomarlos para enfermedades virales, como el resfriado o la gripe. Además, es crucial completar siempre el tratamiento indicado, aunque los síntomas hayan mejorado, y nunca guardar ni compartir antibióticos con otras personas.