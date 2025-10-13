Si tienes psoriasis, aquí tienes algunos consejos para mantenerla bajo control

La psoriasis es más común de lo que crees ya que esta enfermedad afecta a 125 millones de personas. Si es tu caso, aquí tienes algunos consejos para mantenerla bajo control.

Y es que en el canal de Tik Tok de Farmacéuticos explican que "esta enfermedad crónica y no contagiosa afecta a la piel, pero también puede impactar en las articulaciones y la salud general".

Así que para mantenerla bajo control, te recomiendan que "hidrates tu piel a diario con productos emolientes para aliviar el picor y la sequedad". También es importante que mantengas la adherencia al tratamiento "para evitar brotes".

Uno de sus principales desencadenantes es el estés, así que es mejor que lo reduzcas. También deberías "cuidar la alimentación, puede ayudar a reducir los síntomas". Y si sientes dolor en las articulaciones, "podría ser artritis psoriásica. Acude a consulta".

Más de 125 millones de personas en todo el mundo viven con psoriasis. Esta enfermedad crónica y no contagiosa afecta a la piel, pero también puede impactar en las articulaciones y la salud general. Hoy es el Día Mundial de la Psoriasis y aquí tienes unos consejos para mantenerla bajo control: - Hidrata tu piel a diario con productos emolientes para aliviar el picor y la sequedad. - Mantén la adherencia al tratamiento para evitar brotes. - Reduce el estrés, es uno de los principales desencadenantes. - Cuida la alimentación, puede ayudar a reducir los síntomas. - Si sientes dolor en las articulaciones, podría ser artritis psoriásica. Acude a consulta. Tu farmacéutico puede ser un gran apoyo. Te orientará sobre el uso correcto y continuado de tu tratamiento y podrá detectar posibles complicaciones. No dudes en acudir a él para cualquier consulta.

Con la llegada del otoño, aparecen también la gripe y los resfriados. ¿Son lo mismo? La respuesta es no, ya que se trata de infecciones diferentes, aunque aquí descubrirás cómo disminuir sus efectos.

Según explican en el canal de TikTok de Farmacéuticos, "la gripe y el resfriado son infecciones respiratorias agudas provocadas por distintos virus. No existe un tratamiento específico, y en la mayoría de los casos, los síntomas suelen mejorar en un periodo de 7 a 10 días".

Sin embargo, "se pueden utilizar ciertos medicamentos y productos de origen vegetal para aliviar síntomas como los estornudos, la congestión nasal, la tos o el dolor de garganta, entre otros".

Eucalipto

En Farmacéuticos ponen especial énfasis en el uso del eucalipto, reconocido tradicionalmente por sus propiedades antisépticas, antitusivas, expectorantes, antiinflamatorias y antipiréticas, ideales para aliviar los síntomas asociados tanto al resfriado como a la gripe. El eucalipto puede administrarse de distintas formas: oralmente, mediante inhalaciones de vapor o de forma tópica, según la indicación y el producto utilizado.