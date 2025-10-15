El desconocido aparato que utiliza todas las noches Xuso Jones para acabar con la afonía: "Es la pipa de oro"
El influencer comparte con sus seguidores qué es y cómo se utiliza un nebulizador
Lo llama la "pipa de oro" y es el aparato con el que Xuso Jones ha dicho adiós a la afonía. Es un nebulizador y se utiliza para hidratar las cuerdas vocales. Es perfecto para quienes se pasan muchas horas hablando (el caso de los profesores) o para personas con faringitis crónica u otras enfermedades similares.
El influencer ha compartido un vídeo, a través de sus redes sociales, en el que explica a sus seguidores qué es y cómo funciona un nebulizador. El suyo es de Amazon, explica, y es compacto y portátil. "Yo intento cuidar mucho mis cuerdas vocales, porque estoy todo el día hablando, grabando por aquí... Como me quedaba mucho afónico, me he puesto en manos de una logopeda. Se llama Irene Hermoso y estoy supercontento y me ha enviado esto que es lo que os voy a enseñar", dice Xuso Jones. El famoso nebulizador.
Funciona con suero
"Yo no soy experto de esto ni nada. Estoy diciendo lo que a mí me han enviado. Si tenéis mucha afonía, poneros en manos de un especialista", aclara antes de explicar su funcionamiento. "Abrimos el taponcillo, le pones suero... Yo esto lo compro en monodosis en la farmacia, lo llenamos, cerramos y aquí tiene un botón, le damos y mira... La pipa de oro. Menudo submarino vamos a montar", detalla entre risas en referencia al vapor que emite el dispositivo.
Lo que hace el nebulizador es transformar los líquidos (en este caso, el suero fisiológico) en una especie de fina niebla para ser inhalado, permitiendo así que el medicamento llegue de manera rápida y efectiva a las vías respiratorias.
Al inhalarlo, "haces que se te hidraten las cuerdas vocales", apunta. "También viene con una máscara, pero esa a mí me agobia más. Yo me pongo así en la cama a ver la tele o a editar y estoy con esto hasta lo que me dure", añade.
Esto no es como fumar
Por si hubiera dudas, Xuso Jones las aclara: "Esto no es como fumar, te tragas el vapor. Yo simplemente respiro, inhalo y exhalo". "A mí me daba miedo esto, porque dejé de fumar hace cuatro años y decía: 'A ver si esto me va a enganchar otra vez'. Pensaba que era como un vaper, un cacharro de esos que están ahora a tope".
Su publicación fue de gran ayuda a juzgar por los comentarios en Instagram. "Soy profesora de educación física en secundaria. Como te entiendo. El otorrinolaringólogo es nuestro mejor amigo". "Yo también lo uso para la faringitis crónica, es muy bueno para los que estamos todo el día hablando y podemos sufrir afonía". "Qué bueno yo estoy operada de las cuerdas vocales y también estuve con logopedia y eso viene de lujo para hidratar".
