Paula Echevarría, 48 años, desayuna como una campeona: esto es lo que toma (además del café)

Lejos han quedado aquellas declaraciones que hacía la Paula Echevarría de los veintitantos años en la televisión de que comía patatas fritas y no engordaba. La actriz asturiana trataba de explicar entonces que su genética la acompañaba y no seguía dietas ni trucos mágicos. Sin embargo, su estilo de vida ha cambiado mucho.

La actriz vive de su imagen, no solo para las series y las películas, sino que hace muchas campañas publicitarias. Lucir siempre perfecta es complicado, pero ella lo consigue a sus 48 años. Y lo hace con un estilo de vida saludable: deporte, buena alilmentación y descanso.

La candasina entrena con regularidad y ha puesto de moda una discplina que combina el pilates, el yoga y el ballet. Es común verla en sus redes sociales con los calentadores puestos y haciendo ejercicios con sus piernas apoyada en una barra de ballet.

Al movimiento, se suma su alimentación. Hace unos años compartió el batido detox que se solía hacer de forma regular y la receta corrió como la pólvora por internet. Todo el mundo quería saber qué hacía la candasina para lucir tan bien.

En esta ocasión, Echevarría ha compartido qué desayuna hoy en día para estar fuerte y sana.

Al café con leche (en su caso con bebida de avena) le suma batido y tostada. Al pan le pone huevos revueltos y aguacate. Por otro lado, se toma un licuado de jengibre, apio y limón. Estos tres ingredientes son muy diuréticos y son muy habituales en sus batidos.

El desayuno de Paula Echevarría / Instagram

El sujetador antiarrugas

La actriz duerme con un sujetador especial para evitar las arrugas en el escote. Se trata de una especie de almohada que se coloca por encima del pijama y que mantiene los pechos separados y evita que esa zona se arrugue a la hora de dormir.

Este sujetador antiarrugas, que se vende a un precio aproximado de 50 euros, ha sorprendido a las seguidoras de la actriz, que han criticado que fomente "cuerpos de plástico". Una acusación a la que Echevarría ha contestado alegando que hará todo lo posible porque su piel se conserve sana el mayor tiempo posible.