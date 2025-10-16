Si fumas y toses, preocúpate: este es el problema de salud que se oculta tras este síntoma

Fumar es un hábito a desterrar de nuestra vida. Ya lo dicen los médicos. Afecta a los dientes, la piel y por supuesto a los pulmones y al corazón.

Si hay un síntoma que suele ser común a todos los fumadores es la tos. Una molestia que puede cronificarse en algunos casos, condicionando nuestro estilo de vida.

Sobre este incómodo síntoma ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok el médico Alexandre Olmos.

"¿Sabes por qué los fumadores tosen tanto? Te lo explico rápido con esta escoba. No es casualidad, ni alergia ni el frío. Hay una razón biológica que pocos conocen y está en algo diminuto que actúa como 1 escoba dentro de tus pulmones", cuenta el experto.

"Tus vías respiratorias están cubiertas por millones de cilios, unos pelitos microscópicos que empujan el moco y las partículas hacia afuera, como si barrieran el polvo. Pero si fumas, esos cilios empiezan a desaparecer", revela Olmos.

"¿Y sin escoba? ¿Cómo limpia tu cuerpo los pulmones? Fácil, a través de la tos. Cuantos menos cilios tienes, más necesitas toser. Por eso muchos fumadores no paran de toser. Su cuerpo está intentando limpiar lo que ya no puede por sí solo", asegura el médico.

"Pero no debes preocuparte tanto. Cuando dejas de fumar, los cilios comienzan a regenerarse. Poco a poco, esa tos va a desaparecer. Tu cuerpo tiene mecanismos para protegerse, pero necesita que los cuides", recalca el médico.