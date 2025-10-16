La gran mentira de las dietas milagro: "Podría afectar a tu salud"

Si quieres perder peso, deberías tener mucho cuidado sobre todo con las dietas milagro, ya que "podría afectar a tu salud".

Esto lo saben mejor que nadie en el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, donde señalan que "no todas las dietas son adecuadas para cualquier persona. Acude siempre a un profesional cualificado para diseñar una dieta adaptada a tus necesidades". Entre estos consejos, en Farmacéuticos te piden que huyas de las dietas milagro".

También te recomiendan que "no te centres en alcanzar un peso concreto. La salud es el objetivo principal y un peso adecuado es un medio para alcanzar ese objetivo. Cualquier dieta será ineficaz si no se acompaña de otras rutinas saludables como practicar ejercicio y evitar alimentos insanos".

Y, por supuesto, "nunca utilices medicamentos para el control del peso sin un seguimiento por parte de tu médico y tu farmacéutico".

La diabetes es una afección más común de lo que muchos creen, pero a su alrededor circulan diversos mitos que pueden generar confusión e incluso poner en riesgo la salud.

Desde el canal de TikTok de Farmacéuticos, se encargan de desmentir algunos de estos falsos rumores. Uno bastante extendido es: “no puedo tener diabetes porque casi no consumo azúcar”. Sin embargo, explican que factores como una mala alimentación (especialmente el consumo de grasas y productos ultraprocesados) y la predisposición genética también influyen en su aparición.

Otro error común es pensar que “las personas con diabetes no deben comer plátanos o uvas”. La verdad es que todas las frutas pueden incluirse en una dieta equilibrada, siempre que se lleve un adecuado control de los niveles de glucosa.

Mitos

Uno de los mitos más peligrosos es afirmar que “los medicamentos no hacen falta”. Si bien hay casos donde una buena alimentación y estilo de vida saludable son suficientes, muchas veces los fármacos antidiabéticos son esenciales para mantener la enfermedad bajo control y prevenir complicaciones graves.