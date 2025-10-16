¿Puedo tomar medicamentos durante el embarazo? Esto es lo que deberías saber

Una de las dudas que surgen durante el embarazo es si se pueden tomar medicamentos. Pues atenta a estas indicaciones.

Lo cuentan en el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, donde señalan que "el embarazo es una etapa de estrecha vigilancia de todos los aspectos de la salud. Con carácter general, durante el embarazo se tiende a evitar el consumo de medicamentos".

Eso sí, "en ocasiones el beneficio supera a los posibles riesgos. Algunas vacunas, como la antigripal, están especialmente recomendadas en el embarazo". Asimismo, en enfermedades crónicas, como la diabetes o la hipertensión, "es clave tanto para la madre como para el feto mantener unos niveles adecuados de glucemia o de presión arterial. En estos casos, puede ser necesario adaptar los tratamientos para emplear fármacos que tienen menor riesgo de interferir en el desarrollo fetal".

Desde Farmacéuticos explican que "si estás embarazada, evita siempre la automedicación y el consumo de otros productos para la salud, aunque sean de origen natural, y consulta siempre con el profesional sanitario de referencia".

@farmaceuticos ¿Se pueden tomar medicamentos en el embarazo? El embarazo es una etapa de estrecha vigilancia de todos los aspectos de la salud. Con carácter general, durante el embarazo se tiende a evitar el consumo de medicamentos. No obstante, en ocasiones el beneficio supera a los posibles riesgos. Algunas vacunas, como la antigripal, están especialmente recomendadas en el embarazo. En enfermedades crónicas, como la diabetes o la hipertensión, es clave tanto para la madre como para el feto mantener unos niveles adecuados de glucemia o de presión arterial. En estos casos, puede ser necesario adaptar los tratamientos para emplear fármacos que tienen menor riesgo de interferir en el desarrollo fetal. Recuerda, si estás embarazada, evita siempre la automedicación y el consumo de otros productos para la salud, aunque sean de origen natural, y consulta siempre con el profesional sanitario de referencia. ¡Súmate a la lucha contra la desinformación! Para consultas, envía un mensaje a 659 800 555 #TuFarmacéuticoInforma #VerificaRTVE ♬ sonido original - Farmacéuticos

La diabetes es una enfermedad muy frecuente, pero a su alrededor circulan varios mitos que pueden resultar peligrosos si no se desmienten a tiempo.

Desde el canal de TikTok de Farmacéuticos, advierten sobre algunos de estos falsos conceptos. Uno de los más comunes es creer que “no puedo tener diabetes porque casi no consumo azúcar”. Sin embargo, explican que no solo el azúcar influye: una alimentación poco saludable (rica en grasas y ultraprocesados) y la genética también juegan un papel importante en el desarrollo de esta enfermedad.

Otro mito extendido es pensar que “las personas con diabetes no pueden comer plátanos o uvas”. Lo cierto es que todas las frutas pueden formar parte de una dieta equilibrada, siempre que se tenga en cuenta el control del azúcar y las raciones adecuadas.

Bulos

Uno de los bulos más peligrosos es afirmar que “los medicamentos no son necesarios”. En realidad, aunque en algunos casos una buena alimentación y ejercicio pueden ser suficientes, muchas veces es imprescindible recurrir a medicación antidiabética para proteger la salud y evitar complicaciones.