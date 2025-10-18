Esto es, según la psicología, lo que significa que las personas ayuden a los camareros a recoger la mesa

En la vida hay hay personas que esperan a que el camarero les recoja la mesa cuando se marchan, mientras que otras tratan de recoger ellas mismas la mesa para ayudar al camarero pero, ¿qué dice la psicología de estos últimos?

Pues no es solo cortesía, sino que también tiene mucho que ver con la empatía, el respeto por el trabajo ajeno y la capacidad de reconocer el esfuerzo de los demás. Y es que podemos estar en un local hasta la bandera, donde vemos que los camareros están agobiados por todas las mesas que tienen que atender, y de forma instintiva, recogemos nuestra mesa como una manera de facilitarle el trabajo.

Un gesto que muchos profesionales agradecen, sobre todo en momentos como el anteriormente citado, porque no es raro ver una terraza llena con un único camarero al frente. Y no, no todos los que recogen la mesa para ayudar al camarero es porque ellos también hayan sido o sean camareros, sino que empatizan con el camarero y se hacen cargo de lo dura que es su labor.

Eso sí, también se da el caso contrario, incluso en locales como los de comida rápida donde no hay camareros y piden a los clientes que retiren su bandeja. No es la primera vez que nos encontramos en ese tipo de establecimientos con mesas llenas de comida de las anteriores personas que se habían sentado ahí y que no tuvieron la deferencia de retirar su bandeeja, obligando a los trabajadores del establecimiento de comida rápida a recoger las bandejas y limpiar la mesa cuando no debería ser su trabajo.

Protocolo

Otra cosa distinta pueden ser el protocolo a seguir en determinados establecimientos hosteleros, donde no está bien visto ayudar a recoger al camarero, sino que tiene que ser él el que lo haga siempre, sobre todo porque el propio camarero sigue un protocolo de recogida de los cubiertos o la vajilla que podemos poner en riesgo si nos adelantamos nosotros.