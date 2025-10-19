Un conocido dermatólogo se atreve a contar lo que nadie quiere oír: "En cuatro años no tendremos ni un solo cabello de lo que tenemos hoy"

Nos levantamos, nos metemos en la ducha para acabar de despertar pero, al salir, vemos cómo hemos dejado el plato de ducha lleno de pelos. Muchos se alarman, pero esta es la triste realidad según asegura un conocido dermatólogo: "En cuatro años no tendremos ni un solo cabello de lo que tenemos hoy".

Estamos hablando de Ramón Grimal, quien participó en el programa Tot es mou del canal autonómio 3Cat y aseguró que la pérdida de cabello es un mecanismo biológico que permite que el cuero cabelludo se mantenga sano. Y es que la caída diaria del cabello no significa que expresamente que nos vayamos a quedar calvos, sino que el pelo tiene un tiempo de vida limitado.

Es más, Grimal aseguró que "una persona puede perder entre 80 y 100 cabellos al día, en cuatro años no tendremos ni un solo cabello de lo que tenemos hoy", aseguró, señalando que por eso no debemos alarmarnos si vemos pelos en la duha en el cepillo.

Ojo, que el problema real viene con la miniaturización de la raíz, en el que el pelo nuevo crece más fino y débil. Pero es que casi la mitad de los hombres tiene algún tipo de alopecia en España, según varios estudios. Aquí influye la genética, pero también la edad o la dieta.

Medidas para atajar la calvicie

Y si nos estamos quedando calvos, tan solo nos queda asumirlo. Eso sí, aquellos que no puedan asumir que se están quedando calvos tienen varias medidas para remediarlo, desde los injertos capilares, que cada vez están más avanzados; o colocarse una prótesis. Este último es un proceso mucho menos doloroso que el anterior y también está dando muy buenos resultados.