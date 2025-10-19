Un conocido dermatólogo se atreve a contar lo que nadie quiere oír: "En cuatro años no tendremos ni un solo cabello de lo que tenemos hoy"
Muchos se alarman al ver cabellos en la ducha, pero esta es la triste realidad
Nos levantamos, nos metemos en la ducha para acabar de despertar pero, al salir, vemos cómo hemos dejado el plato de ducha lleno de pelos. Muchos se alarman, pero esta es la triste realidad según asegura un conocido dermatólogo: "En cuatro años no tendremos ni un solo cabello de lo que tenemos hoy".
Estamos hablando de Ramón Grimal, quien participó en el programa Tot es mou del canal autonómio 3Cat y aseguró que la pérdida de cabello es un mecanismo biológico que permite que el cuero cabelludo se mantenga sano. Y es que la caída diaria del cabello no significa que expresamente que nos vayamos a quedar calvos, sino que el pelo tiene un tiempo de vida limitado.
Es más, Grimal aseguró que "una persona puede perder entre 80 y 100 cabellos al día, en cuatro años no tendremos ni un solo cabello de lo que tenemos hoy", aseguró, señalando que por eso no debemos alarmarnos si vemos pelos en la duha en el cepillo.
Ojo, que el problema real viene con la miniaturización de la raíz, en el que el pelo nuevo crece más fino y débil. Pero es que casi la mitad de los hombres tiene algún tipo de alopecia en España, según varios estudios. Aquí influye la genética, pero también la edad o la dieta.
Medidas para atajar la calvicie
Y si nos estamos quedando calvos, tan solo nos queda asumirlo. Eso sí, aquellos que no puedan asumir que se están quedando calvos tienen varias medidas para remediarlo, desde los injertos capilares, que cada vez están más avanzados; o colocarse una prótesis. Este último es un proceso mucho menos doloroso que el anterior y también está dando muy buenos resultados.
- La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
- El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- Tragedia en El Franco: muere tras quedar atrapado bajo un todoterreno
- El restaurante de montaña (con hotel) donde se come el mejor pote asturiano: 'Muy rico y abundante
- La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
- Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
- El infortunio del tapiego fallecido tras quedar bajo su todoterreno en El Franco: salió de su coche al atascarse en una pista forestal