"Lo tuyo nos lo tomamos a pecho": el mensaje de la presidenta en Asturias de la Asociación Española Contra el Cáncer

Yolanda Calero es prsidenta en Asturias de la Asociación Española Contra el Cáncer

Con motivo del 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la Asociación Española Contra el Cáncer lanza la campaña "Nos lo tomamos a pecho". Mujeres con cáncer de mama y su entorno son las protagonistas. Se trata de una campaña protagonizada y creada conjuntamente por pacientes y familiares que traslada la realidad del cáncer de mama, cómo lo viven y el recorrido desde el diagnóstico, con sus emociones y sentimientos.

La Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias ha querido conocer los sentimientos y emociones de las pacientes y supervivientes, sus testimonios, su realidad frente al cáncer de mama... para tomarse a pecho todas y cada una de sus necesidades. Una iniciativa que escapa de la simplificación que las propias pacientes achacan muchas veces a conmemoraciones o campañas y que da un paso adelante en favor de la realidad sin dobleces.

En las diferentes reuniones con las pacientes se ha recogido lo que realmente significa para ellas y su entorno el cáncer de mama más allá del diagnóstico y del tratamiento, para conectar de verdad con sus realidades. Hemos escuchado cómo viven y sienten todo lo que gira en torno al cáncer de mama en el ámbito familiar, social, laboral, médico, en los medios de comunicación, en las marcas...

Las pacientes de cáncer reconocen que, en muchas ocasiones, la enfermedad les hace replantearse sus prioridades, propósitos, objetivos, retos y metas. Tras el diagnóstico, surge un deseo para lograr una nueva versión de sí misma, una versión mejorada de la mujer que quieren ser: "Me tomo a pecho que la vida nos obligara a pararnos en seco para recordarnos que lo prioritario es vivir".

Pero, dicho esto, el cáncer marca también un antes y un después en todas las parcelas del día a día de las pacientes. No siempre se sienten apoyadas como necesitan por las personas que están a su alrededor, los médicos tienden a minimizar el impacto de la enfermedad y las campañas la simplifican. Y, en general, se sienten presionadas por los mensajes de autoexigencia de la sociedad. Casi el 65 por ciento vive con miedo a la reaparición del tumor. Son siempre pacientes, aunque sobrevivan. Un 57 por ciento siente preocupación por su aspecto físico debido a un envejecimiento prematuro y a la transformación de su cuerpo.

En cuanto a la sexualidad, el 46 por ciento de las supervivientes manifiestan incapacidad para mantener relaciones sexuales con la frecuencia deseada, y el 55 por ciento evita la actividad sexual, bien sea por los efectos secundarios de los tratamientos, como la sequedad vaginal, por dolor durante las relaciones o por el impacto emocional que la enfermedad conlleva.

Además, una de cada cuatro mujeres tiene o tuvo problemas económicos durante el proceso de la enfermedad, algo que se agrava en las mujeres más jóvenes.

Por todo ello, la Asociación en Asturias quiere decir a las pacientes que nos tomamos a pecho y muy en serio lo que sienten: nos tomamos a pecho la angustia, el estrés y la ansiedad que te acompañan; nos tomamos a pecho que, a pesar del miedo que pasabas, muchas veces eras tú la que animabas a todos; nos tomamos a pecho tu dolor y tu derecho a sentirlo y a compartirlo; admiramos tu fortaleza porque siempre eliges levantarte.

Una gran parte de la verdad sobre el cáncer de mama se escribe y se narra con las voces y el relato de mujeres y su entorno. Esa verdad, esas historias del día a día contra el cáncer de mama, son imprescindibles para seguir atendiendo sus necesidades y avanzando en la investigación. Una verdad y unas voces que consigan que nos lo tomemos a pecho cada día del año.