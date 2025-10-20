Así afecta el cambio de hora de octubre a los jubilados tras el anuncio del Gobierno

El Gobierno propondrá este lunes a la Unión Europea terminar con el cambio de horario estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente.

Asi lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en sus redes sociales, en las que señaló el cambio de hora "apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente".

"Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido", consideró Sánchez. Señaló que, por ello, "hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente", zanjó. La Sociedad Española de Sueño (SES) expresó este lunes su apoyo a la propuesta del Gobierno de España de "suprimir los cambios de hora estacionales" a partir de 2026, e instó a que el país adopte de forma "permanente" el horario de invierno (GMT+1) por ser el "más beneficioso para la salud, el rendimiento y el bienestar de la población".

La postura de la SES coincide con el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que planteó la eliminación del cambio horario en toda la Unión Europea, argumentando su "escaso impacto energético" y los "efectos negativos sobre la salud".

Según la SES, el horario de invierno "favorece un ritmo biológico más estable, mejora el rendimiento intelectual y reduce el riesgo de padecer trastornos cardiovasculares, obesidad, insomnio y depresión". Los expertos subrayaron que los "niños y las personas mayores son los grupos más sensibles" a las alteraciones del sueño provocadas por los cambios de hora.

La evidencia científica, destacaron desde la SES, apoya que el horario de invierno permite una "mejor sincronía entre la luz solar y las actividades diarias", facilita un "despertar más natural" y propicia "más horas de descanso", según estudios realizados por la Universidad de Murcia.

En cambio, mantener el horario de verano (GMT+2) de forma permanente provocaría que, en algunas zonas de España, el amanecer no se produjera antes de las 9.30 horas en invierno y que el anochecer llegara hasta las 22.00 en verano. Esta desincronización entre la luz solar y el horario oficial "induce a acostarse más tarde, dormir menos y acumular una deuda crónica de sueño", advirtió la SES, con consecuencias negativas sobre la productividad y la salud mental y física.

La Sociedad recordó que, aunque el cambio de hora sea de solo una hora, "afecta al reloj biológico interno", que necesita varios días para reajustarse. Durante este periodo, muchas personas experimentan "cansancio, irritabilidad, dificultad de concentración e insomnio", e incluso, según investigaciones recientes, podría existir un "aumento del riesgo de obesidad y accidentes cerebrovasculares".

Por todo ello, la SES reclamó que este sea el "último cambio horario en España" y que se adopten medidas para "aumentar la exposición a la luz natural" en los horarios laborales y escolares. Asimismo, recordó que dormir el tiempo suficiente y mantener una "rutina regular de sueño-vigilia" es "esencial para prevenir enfermedades graves" como el cáncer, el Alzheimer, la hipertensión, la diabetes o la depresión.