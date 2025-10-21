Soy farmacéutica y esta es la explicación científica de sacar la pierna de la sábana o darle la vuelta a la almohada mientras duermes
La importancia de dormir bien
Sacar la pierna de la sábana o darle la vuelta a la almohada cuando estamos durmiendo. Un gesto que parece habitual pero que tiene una explicación científica, según la farmacéutica Elena Monje, quien divulga sus conocimientos a través del perfil de Tik Tok Infarmarte.
"¿Eres de los que necesitas sacar la pierna de la sábana o darle la vuelta a la almohada mientras duermes? Pues aunque no lo parezca, tienes razón porque tiene su explicación científica", explica Elena en un vídeo. Y es que "para poder dormir bien y alcanzar las fases más profundas del sueño, el cuerpo tiene que bajar ligeramente su temperatura interna" de ahí que tengamos este "extraño" comportamiento de sacar la pierna de la sábana.
La farmacéutica va más allá y explica que el cuerpo se enfría "redistribuyendo el flujo sanguíneo. Se envía más sangre a la piel y extremidades haciendo que se libere calor al ambiente". Y es que, si esta bajada de temperatura no ocurre, "vas a tardar más en dormirte y el descanso se va a ver afectado".
Explicación
La explicación de la farmacéutica hace que se entienda mucho mejor por qué en verano nos cuesta tanto dormir, sobre todo en las noches más calurosas.
