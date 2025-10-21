Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Soy farmacéutica y esta es la explicación científica de sacar la pierna de la sábana o darle la vuelta a la almohada mientras duermes

La importancia de dormir bien

Soy farmacéutica y esta es la explicación científica de sacar la pierna de la sábana o darle la vuelta a la almohada mientras duermes

Soy farmacéutica y esta es la explicación científica de sacar la pierna de la sábana o darle la vuelta a la almohada mientras duermes / Freepik

Roberto González

Sacar la pierna de la sábana o darle la vuelta a la almohada cuando estamos durmiendo. Un gesto que parece habitual pero que tiene una explicación científica, según la farmacéutica Elena Monje, quien divulga sus conocimientos a través del perfil de Tik Tok Infarmarte.

"¿Eres de los que necesitas sacar la pierna de la sábana o darle la vuelta a la almohada mientras duermes? Pues aunque no lo parezca, tienes razón porque tiene su explicación científica", explica Elena en un vídeo. Y es que "para poder dormir bien y alcanzar las fases más profundas del sueño, el cuerpo tiene que bajar ligeramente su temperatura interna" de ahí que tengamos este "extraño" comportamiento de sacar la pierna de la sábana.

@infarmarte #farmaceutica #curiosidades #sueño #insomnio #dormir ♬ sonido original - inFARMArte

La farmacéutica va más allá y explica que el cuerpo se enfría "redistribuyendo el flujo sanguíneo. Se envía más sangre a la piel y extremidades haciendo que se libere calor al ambiente". Y es que, si esta bajada de temperatura no ocurre, "vas a tardar más en dormirte y el descanso se va a ver afectado".

Noticias relacionadas y más

Explicación

La explicación de la farmacéutica hace que se entienda mucho mejor por qué en verano nos cuesta tanto dormir, sobre todo en las noches más calurosas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
  2. Un oso arrasa el colmenar del líder del PP asturiano en Cangas del Narcea: 'Sabía que este día podía llegar
  3. Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
  4. Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
  5. Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
  6. Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)
  7. El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
  8. Rocío Carrasco habla alto y claro tras su separación de Fidel Albiac: 'Dos meses fuera

Graciela Iturbide, premio Princesa de las Artes: "No tengo más ritual que amar la fotografía, viajar por el mundo, conocer la vida, leer..."

Graciela Iturbide, premio Princesa de las Artes: "No tengo más ritual que amar la fotografía, viajar por el mundo, conocer la vida, leer..."

Un nuevo vehículo NRBQ y mejoras en Policía y Bomberos: así se reparten los 2,9 millones de Seguridad Ciudadana en 2026

Un nuevo vehículo NRBQ y mejoras en Policía y Bomberos: así se reparten los 2,9 millones de Seguridad Ciudadana en 2026

VÍDEO: Así fue la rueda de prensa de Byung Chul Han, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025

VÍDEO: Así fue la rueda de prensa de Byung Chul Han, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025

El Gobierno afea a Sumar que insinúe la dimisión de la ministra de Vivienda y responsabiliza a las CCAA de los altos precios

El Gobierno afea a Sumar que insinúe la dimisión de la ministra de Vivienda y responsabiliza a las CCAA de los altos precios

El Gobierno anuncia 50 medidas para alcanzar un modelo turístico "más equilibrado y sostenible"

El Gobierno anuncia 50 medidas para alcanzar un modelo turístico "más equilibrado y sostenible"

Así es la nueva tienda de decoración, de estilo mediterráneo, que ya le está haciendo sombra a Zara Home: tiene de todo para el hogar, sección infantil y vende hasta fragancias

Así es la nueva tienda de decoración, de estilo mediterráneo, que ya le está haciendo sombra a Zara Home: tiene de todo para el hogar, sección infantil y vende hasta fragancias

El PP cree que varios ministros han mentido "más que Aldama" y que podrían haber delinquido por hacerlo en comisión

El PP cree que varios ministros han mentido "más que Aldama" y que podrían haber delinquido por hacerlo en comisión

Viaje a los engranajes de la novela de Mendoza: de la importancia de “empezar escribiendo mal” al “descarrilamiento de la página 20”

Viaje a los engranajes de la novela de Mendoza: de la importancia de “empezar escribiendo mal” al “descarrilamiento de la página 20”
Tracking Pixel Contents