Ejercicio físico: fuente de salud hasta llegar al placer

Los seres humanos estamos diseñados para movernos. De hecho, el cuerpo humano ha ido evolucionando para ser físicamente activo. A lo largo de la historia, la supervivencia de la especie humana ha dependido de la caza, de la recolección de alimentos, lo cual exigía una importante actividad física.

Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido como consecuencia de los avances tecnológicos y de la mecanización de la últimas décadas? Pues un aumento del sedentarismo, con todas las consecuencias negativas que ello reporta. Porque nuestro cuerpo necesita actividad física para mantenerse sano. Movernos está asociado a una vida más saludable y más larga. La inactividad física está reconocida como uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades crónicas. Tanto es así que esta inactividad, en los primeros años de la vida –por supuesto, unida a una alimentación desequilibrada–, tiene como consecuencia un incremento significativo de la temida obesidad.

¿Y cuáles son esos beneficios de los que tanto se habla? De una parte, el ejercicio físico aumenta la movilidad y flexibilidad de las articulaciones, la rapidez, regula las cifras de presión arterial, contribuye a prevenir enfermedades cardiovasculares, mejora la resistencia a la insulina, ayuda a mantener el peso corporal. Y, por otra parte, algo muy importante en los tiempos que corren, por la vida estresada que llevamos, con el sistema simpático en continua descarga con la liberación de altos niveles de cortisol, hormona destructora de las neuronas: su efecto antidepresivo y su rebaja significativa en la ansiedad y el estrés.

En el mes de septiembre, mi hermano Javier Pérez Novo y su amigo de la infancia José María Martínez (Pepín) hicieron el Camino Primitivo de Santiago en bicicleta. Ambos coincidían en afirmar, entre otros beneficios, el "subidón" que experimentaron al finalizar cada trayecto y que, incluso, esa alegría y buen humor duraba hasta la etapa del día siguiente. De hecho, el ciclismo hace que se bombee sangre por todo el cuerpo a mayor velocidad, lo que permite la rápida difusión de dopamina, norepinefrina, serotonina y endorfinas, secreciones semejantes a la morfina, producidas por el cerebro y que facilitan sentimientos de placer.

Por supuesto, no hace falta llegar a los altos niveles de Javier y Pepín. Ellos son unos cracks, unos fenómenos con la bicicleta. Desde aquí, mi enhorabuena para ellos. De hecho, el Camino Primitivo en bici es muy difícil, debido a su terreno montañoso y sus numerosas y pronunciadas subidas. Pero algo tan sencillo y barato como caminar, nadar, subir escaleras, correr... también tiene efectos altamente positivos. La elección debe basarse en preferencias personales, objetivos individuales, capacidad física y condiciones de salud específicas. Lo importante es mantenerse activo, eligiendo algo que guste y que pueda incorporarse a la rutina diaria de forma placentera y sostenible, disfrutando de los innumerables beneficios que reporta al cuerpo y a la mente.

Ahora bien, el ejercicio físico solo no es suficiente. Hay que complementarlo con una dieta variada y equilibrada, higiene del sueño, sin tabaco, alcohol ni drogas, buena hidratación... y sin olvidar la práctica de la gratitud, entendida como una actitud que nos centra en lo positivo de la vida, valorando lo que somos y tenemos, pase lo que pase.