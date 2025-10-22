Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Carmen Pérez Novo

Carmen Pérez Novo

Ejercicio físico: fuente de salud hasta llegar al placer

Una propuesta con efecto antidepresivo y una rebaja significativa de ansiedad y estrés

Ejercicio físico: fuente de salud hasta llegar al placer

Ejercicio físico: fuente de salud hasta llegar al placer / LNE

Los seres humanos estamos diseñados para movernos. De hecho, el cuerpo humano ha ido evolucionando para ser físicamente activo. A lo largo de la historia, la supervivencia de la especie humana ha dependido de la caza, de la recolección de alimentos, lo cual exigía una importante actividad física.

Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido como consecuencia de los avances tecnológicos y de la mecanización de la últimas décadas? Pues un aumento del sedentarismo, con todas las consecuencias negativas que ello reporta. Porque nuestro cuerpo necesita actividad física para mantenerse sano. Movernos está asociado a una vida más saludable y más larga. La inactividad física está reconocida como uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades crónicas. Tanto es así que esta inactividad, en los primeros años de la vida –por supuesto, unida a una alimentación desequilibrada–, tiene como consecuencia un incremento significativo de la temida obesidad.

¿Y cuáles son esos beneficios de los que tanto se habla? De una parte, el ejercicio físico aumenta la movilidad y flexibilidad de las articulaciones, la rapidez, regula las cifras de presión arterial, contribuye a prevenir enfermedades cardiovasculares, mejora la resistencia a la insulina, ayuda a mantener el peso corporal. Y, por otra parte, algo muy importante en los tiempos que corren, por la vida estresada que llevamos, con el sistema simpático en continua descarga con la liberación de altos niveles de cortisol, hormona destructora de las neuronas: su efecto antidepresivo y su rebaja significativa en la ansiedad y el estrés.

En el mes de septiembre, mi hermano Javier Pérez Novo y su amigo de la infancia José María Martínez (Pepín) hicieron el Camino Primitivo de Santiago en bicicleta. Ambos coincidían en afirmar, entre otros beneficios, el "subidón" que experimentaron al finalizar cada trayecto y que, incluso, esa alegría y buen humor duraba hasta la etapa del día siguiente. De hecho, el ciclismo hace que se bombee sangre por todo el cuerpo a mayor velocidad, lo que permite la rápida difusión de dopamina, norepinefrina, serotonina y endorfinas, secreciones semejantes a la morfina, producidas por el cerebro y que facilitan sentimientos de placer.

Por supuesto, no hace falta llegar a los altos niveles de Javier y Pepín. Ellos son unos cracks, unos fenómenos con la bicicleta. Desde aquí, mi enhorabuena para ellos. De hecho, el Camino Primitivo en bici es muy difícil, debido a su terreno montañoso y sus numerosas y pronunciadas subidas. Pero algo tan sencillo y barato como caminar, nadar, subir escaleras, correr... también tiene efectos altamente positivos. La elección debe basarse en preferencias personales, objetivos individuales, capacidad física y condiciones de salud específicas. Lo importante es mantenerse activo, eligiendo algo que guste y que pueda incorporarse a la rutina diaria de forma placentera y sostenible, disfrutando de los innumerables beneficios que reporta al cuerpo y a la mente.

Ahora bien, el ejercicio físico solo no es suficiente. Hay que complementarlo con una dieta variada y equilibrada, higiene del sueño, sin tabaco, alcohol ni drogas, buena hidratación... y sin olvidar la práctica de la gratitud, entendida como una actitud que nos centra en lo positivo de la vida, valorando lo que somos y tenemos, pase lo que pase.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
  2. Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
  3. Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
  4. Llevaban cien kilos de hachís en la autopista con destino a Oviedo: detenidas 31 personas en la 'operación Vildas' contra el tráfico de drogas
  5. La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”
  6. Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y muy vinculada a Gijón y Grado
  7. Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
  8. Cumbre entre Fondo Norte, Carrión y jugadores: los seguidores apoyarán a pesar del rechazo al técnico

Suben las denuncias y las víctimas de violencia de género en el segundo trimestre del año

Suben las denuncias y las víctimas de violencia de género en el segundo trimestre del año

Los accionistas minoritarios de Duro cargan contra el plan de reestructuración: "Es trocear la empresa a precios de derribo"

Los accionistas minoritarios de Duro cargan contra el plan de reestructuración: "Es trocear la empresa a precios de derribo"

VÍDEO: Así fue el acto final del programa “Toma la palabra” con Byung-Chul Han en el I.E.S Universidad Laboral de Gijón

VÍDEO: Así fue el acto final del programa “Toma la palabra” con Byung-Chul Han en el I.E.S Universidad Laboral de Gijón

Amaral estará en Asturias en 2026: esta es la ciudad asturiana en la que actuará dentro de su nueva gira "Dolce Vita"

Amaral estará en Asturias en 2026: esta es la ciudad asturiana en la que actuará dentro de su nueva gira "Dolce Vita"

Lidl destierra la esponja de limpieza y la bayeta con el rebajado cepillo eléctrico que deja platos y sartenes como recién comprados

Lidl destierra la esponja de limpieza y la bayeta con el rebajado cepillo eléctrico que deja platos y sartenes como recién comprados

Así quedó una finca de Aveno, en Siero, tras declararse un incendio en un cobertizo que albergaba bolos de hierba

Así quedó una finca de Aveno, en Siero, tras declararse un incendio en un cobertizo que albergaba bolos de hierba

La AEMET alerta del gran impacto de la borrasca Benjamín: así afecta a Asturias, en riesgo por fuerte oleaje y viento

La AEMET alerta del gran impacto de la borrasca Benjamín: así afecta a Asturias, en riesgo por fuerte oleaje y viento

El novio de Irene Rosales rompe su silencio tras las graves acusaciones de Amor Romeira: "Discúlpame"

El novio de Irene Rosales rompe su silencio tras las graves acusaciones de Amor Romeira: "Discúlpame"
Tracking Pixel Contents