Jaime Torres, médico traumatólogo: "Si cree que se le salió la rodilla, no intente caminar ni acomodarla usted mismo"

Cuando sentimos que la rodilla “se nos sale”, es decir, que se desplaza o se mueve de su posición habitual, lo primero que debemos saber es que no es algo que debamos ignorar. El doctor Jaime Torres Trejo, traumatólogo, explica que esa sensación puede deberse a una luxación rotuliana, a “una inestabilidad rotuliana”, a debilidad muscular o a alteraciones anatómicas.

Según el traumatólogo, lo principal es frenar el movimiento y evitar empeorar el daño. “Detenerse de inmediato. No intente seguir caminando ni apoyarse sobre la pierna afectada”, señala. Esto ayuda a reducir el riesgo de que se agraven lesiones de ligamentos, cartílagos o la propia rótula.

Lo que hay que hacer tras detenerse

Una vez interrumpido el apoyo, el experto recomienda sentarse o recostarse en una posición cómoda, con la pierna estirada. “Si la rótula parece fuera de lugar, no intente acomodarla usted mismo”, advierte el doctor Torres Trejo. Esta precaución es clave, pues manipular la articulación sin supervisión puede desencadenar complicaciones.

Para manejar la inflamación y el dolor inicial, el especialista aconseja aplicar hielo en la zona durante aproximadamente 15 a 20 minutos varias veces al día y elevar la pierna para disminuir la hinchazón. “Evita doblar o girar la rodilla hasta recibir atención médica”, subraya. Esto facilita el control del daño mientras se realiza una valoración médica.

El paso más importante: acudir a un traumatólogo sin demora. “Busque atención médica lo antes posible… el especialista evaluará la lesión, solicitará estudios de imagen y determinará si hubo una luxación, desgarro o lesión ligamentaria”, sostiene el doctor Torres Trejo. De esta forma, se descarta o confirma la gravedad del caso y se planifica el tratamiento adecuado.

Si el dolor impide apoyar la pierna o caminar con normalidad, el médico, que tiene en su página web un listado con multitud de consejos, también recomienda usar muletas o evitar cargar peso hasta que se determine el diagnóstico. “Utilice muletas o pida el favor de alguien”, indica. Esta medida protege la articulación mientras se evalúa su estado.

Esa terrible sensación de que “se me sale la rodilla” no debe tomarse a la ligera. Siguiendo los pasos del doctor Jaime Torres Trejo —parar el movimiento, aplicar hielo y elevación, no manipular la articulación, usar muletas si es necesario y acudir al especialista— se favorece una mejor recuperación y se reduce el riesgo de secuelas. Reconocer los síntomas (“dolor repentino e intenso”, “sensación de que la rodilla se mueve”, “inflamación inmediata”…) y actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre una dolencia leve o una lesión de mayor envergadura.