Ni natural ni desnatado ni griego: este es el yogur más sano del mundo (según los médicos) y que empieza a arrasar en los supermercados

Ni natural ni desnatado ni griego ni con bífidus... El yogur más sano del mundo, según los médicos, y que ya está empezando a arrasar en los supermercados es el kéfir. Se trata de una bebida láctea (o a veces de agua) fermentada, originaria del Cáucaso, que contiene probióticos, vitaminas, proteínas y minerales. Se usa para mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmunitario y la salud ósea, además de ser un alimento que ayuda a regular la flora intestinal y puede tener efectos antiinflamatorios y antimicrobianos.

El cardiólogo Aurelio Rojas ha sido uno de los últimos médicos en rendirse a los beneficios del kéfir. Según explica este popular facultativo, para empezar el kéfir mejora la microbiota intestinal y ayuda a reducir la inflamación. Para continuar, contribuye a controlar el colesterol y a mejorar la función cardíaca. El kéfir es mejor que el yogur normal, sobre todo en diversidad de probióticos. Puede mejorar el estado de ánimo y reducir el riesgo de depresión y ansiedad. Sirve para tener mejor piel y menos acné.

Así puedes potenciar la acción de los probióticos

"Y si lo tomas por la mañana junto a fruta fresca rica en vitamina C, como el kiwi o las fresas, aumentas la acción de los probióticos, mejoras las defensas y disminuyes el cortisol, la hormona del estrés", asegura Rojas.

Contraindicaciones

El kéfir también tiene una serie de contraindicaciones o aspectos a tener en cuenta. El cardiólogo, por ejemplo, aclara que no lo pueden tomar las personas con intolerancia a la lactosa. Otro dato a saber: "Puede dar gases o diarrea, sobre todo si lo tomas en exceso".

Con todo, el kéfir es un alimento muy interesante que cobra protagonismo en la dieta por sus propiedades. "Puede marcar una gran diferencia en tu energía y en tu corazón", recuerda Rojas. Motivo más que de sobra para tener este superalimento en la lista de la compra.