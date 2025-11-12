José Manuel Felices, médico: "Los pistachos, el plátano y la pechuga de pollo son tus aliados para dormir mejor"

Dormir bien no es algo tan sencillo como podría parecer. Y es que depende de múltiples factores, entre ellos, la alimentación. El médico José Manuel Felices te cuenta más sobre este asunto: "Los pistachos, el plátano y la pechuga de pollo son tus aliados para dormir mejor".

Y es que, tal y como cuenta en su canal en la red social de Instagram, hay alimentos que deberías evitar comer a ciertas horas si quieres dormir bien. En todo caso, el médico explica que está hablando de alimentos "saludables y que te ayudan a llevar una dieta excelente". Pero en este caso, su objetivo es ayudarnos a elegir "el mejor momento del día para tomarlos, sobre todo si te cuesta conciliar el sueño".

¿Y cuáles son los aliados para dormir mejor? Pues los pistachos, el plátano y la pechuga de pollo. Los primeros, como indica el doctor Felices, son "uno de los alimentos con mayor contenido natural de melatonina, la hormona del sueño además de magnesio, ¡son el suplemento más barato de tu cocina!". En el caso del platano, "su combinación de triptófano, magnesio y potasio favorece la producción de serotonina y melatonina". Por último, la pechuga de pollo, "tiene proteína sin exceso de grasa y fuente de triptófano para un sueño sin pesadez digestiva".

Sin embargo, hay otros alimentos que, aunque son muy saludables, pueden dificultar el sueño si los tomas justo antes de dormir. El médico te recomienda que los tomes de desayuno, comida o merienda. Aquí se incluye la piña, la sandía y el melón; y el aguacate. La piña, "aunque es antioxidante y digestiva, su acidez puede generar molestias estomacales si tienes reflujo". Mientras que la sandía y el melón son super hidratantes, "pero al ser tan ricas en agua pueden hacer que te despiertes para ir al baño en mitad de la noche"

Aguacate

En cuanto al aguacate, "su digestión lenta y contenido en tirosina podrían hacer más pesada tu digestión".