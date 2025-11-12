Nuria Roure, psicóloga especializada en sueño: "El insomnio no llega solo, lo invitamos cada noche"

Dormir es una de las cosas más importantes que realizamos cada día, sobre todo porque nos ayuda a descansar y a sentirnos mejor durante el resto del día. Sin embargo, no todo el mundo concilia bien el sueño. El insomnio es un grave problema.

Afortunadamente, hay personas como la psicóloga especializada en sueño Nuria Roure que están aquí para ayudarnos a descansar mejor. Roure explica en su canal de la red social de Instagram cuáles son los verdaderos monstruos que nos quitan el sueño: "El insomnio no llega solo, lo invitamos cada noche".

Y es que se trata de "hábitos que parecen inofensivos y, poco a poco, nos roban el sueño". Aquí la psicóloga hace referencia a cosas como la serie "que dejamos para un capítulo más, el móvil que consultamos a medianoche solo un momento o el café de última hora para aguantar el día".

Asimismo, también nos afectan "los pensamientos que no sabemos frenar, las tareas que dejamos abiertas o esa sensación de que aún falta algo antes de ir a dormir". Esas pequeñas cosas "activan el cerebro justo cuando necesita bajar el ritmo".

Qué hacer

Para la psicóloga, descansar mejor "empieza por observar esos detalles, por darles nombre y espacio, a veces no hace falta cambiarlo todo, basta con empezar por una noche".