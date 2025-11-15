La doctora Sara Marín invita a recuperar el hábito de sacar papel y boli: "Escribir a mano soluciona un 90% del problema"

¿Entras en bucle a veces y no sabes cómo salir? Esta es la pregunta que lanza la doctora Sara Marín, consciente de que la respuesta es afirmativa en la mayoría de los casos. Se trata de algo habitual que tiene explicación desde el punto de vista médico y también solución si aplicas unos sencillos pasos. "Escribir a mano soluciona el 90% del problema", sentencia esta joven, experta en microbiota y salud femenina, que explica en redes sociales temas médicos "pa que se entiendan".

"Cuando escribimos a mano automáticamente empezamos a regular nuestras ideas y nuestas emociones, pero no pasa igual cuando escribimos en el móvil o en el ordenador", explica Marín. Su mensaje es claro: escribir sana. Para salir de los bucles mentales o el sobrepensamieto hay que tratar de explicarle a la amiglada ("la intensa del grupo" en palabras de la doctora) que no estamos en peligro. Para ello tiene que entrar en acción el lóbulo frontal, encargado de poner lógica. Para activarlo, escribir a mano ayuda.

Porque recuperar el hábito de sentarse ante un papel, tomar un boli y escribir ayuda a regular las emociones, mejora el aprendizaje y la memoria, aumenta la concentración y reduce los niveles de ansiedad y de estrés.

Su mensaje final: "la próxima vez que entres en bucle ya sabes que escribir es una terapia natural para tu cerebro".

Además, de la escritura, también recomienda otros actos que pueden ayudar a romper con un pensamiento negativo que no te permite lograr un equilibrio mental.

Lava tu cara con agua fría para cortar el bucle. Mira a tu alrededor y nombra 5 cosas que veas. Haz 20 segundos de saltos o sentadillas rápidas. Describe en voz alta qué estás haciendo ahora mismo. Imagínate contando este problema dentro de 5 años.

Sara Marín es una doctora que ha hecho de su cuenta de Instagram @uncafecontudoctora su altavoz para ayudar a otras personas qué ocurre en su cuerpo y en su mente. Lo hace de una forma cercana y eso le ha llevado a tener más de un millón de seguidores que siguen de cerca sus recomendaciones y consejos para llevar una vida más saludable.