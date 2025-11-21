El Balneario de Ledesma, el enclave del Montepío de la Minería en la dehesa salmantina, apura los días para el cierre de la temporada termal, el lunes 8 de diciembre, al final del Puente, y la despide con experiencias únicas.

El complejo termal propone un cierre de temporada lleno de cultura, música, baile y bienestar, combinando relajación y ocio para sus visitantes.

Durante la primera semana de diciembre, los huéspedes podrán disfrutar de actividades complementarias pensadas para enriquecer la estancia. Entre las propuestas destacan noches de baile con música en directo, a cargo de grandes artistas y grupos como Dúo Nadal, Dúo Marfil, Dúo Calipso y la cantante Mª Mercedes, así como el grupo Arena, cuyas canciones forman parte de la historia musical de España. Los amantes del baile podrán participar en talleres de bailes latinos y bachata impartidos por el afamado profesor Jenny Santos.

La Noche Mágica Termal, protagonizada por el Mago Luis Joyra, ofrece una velada inolvidable, mientras que el taller de astronomía con Startrails y el divulgador Óscar Martín permitirá asomarse al Universo desde el entorno relajante del balneario.

Fin de temporada espectacular

Todo esto se complementa con una gastronomía cuidada y otras sorpresas, creando una experiencia integral que combina bienestar, aprendizaje y diversión.

Estas actividades forman parte de la programación especial de cierre de temporada, diseñada para que cada visitante disfrute al máximo de su estancia termal.

Que el agua termal del Balneario de Ledesma es un tesoro natural, de propiedades y cualidades únicas y extraordinarias para la salud, constituye un hecho irrefutable. Una realidad avalada no solo por su catalogación en mayo de 1886 como Bien de Interés Minero Medicinal "del Reyno de España", sino por los testimonios directos de miles de clientes que a lo largo de esta prolija historia han pasado por estas instalaciones a orillas del Río Tormes, en ese viejo camino auxiliar en la Ruta de la Plata que comunica la medieval Villa de Ledesma como la monumental e ilustrada Salamanca, cuna de universidades en Europa.

Baños termales en el balneario de Ledesma / LNE

Las aguas de Ledesma fueron estudiadas y explotadas por todos los pueblos y épocas, hasta nuestros días, donde su leyenda sigue atrayendo a cientos y cientos de personas cada año en busca de salud, descanso y bienestar.

El agua termal proviene del interior de la tierra y nunca llega a mezclarse con el agua de la Cuenca del Tormes. Llega después de realizar un misterioso viaje de muchos kilómetros por canalizaciones ocultas.

El agua se va filtrando años y años en lo más profundo, absorbiendo de manera caprichosa los minerales que le confiere el terreno. Eso le aporta un alto contenido mineral y unas características físicas y químicas especiales.

El Montepío reabrió este año su Centro de Hidroterapia de La Residencia de Felechosa, un spa con un amplio circuito y jacuzzi, con un equipo que orienta recorridos que pueden ampliarse con inhalaciones, pediluvio o maniluvio. Hay sesiones de un día y bonos de cinco sesiones, de lunes a viernes, de 16 a 20 horas, y fines de semana y festivos, de 10 a 14 horas. Es necesario reservar para disfrutar de instalaciones como la cueva celta, la sala de cromoterapia o la sauna.