Pioneros en el campo de la fisioterapia, el centro de fisioterapia Diego R. Granda, ubicado en Oviedo, dispone del primer equipo de Resonancia Magnética Terapéutica (MBST) de Asturias.

Terapia al máximo nivel

La MBST es una terapia que utiliza los mismos principios físicos de la Resonancia Diagnóstica por imagen pero, en este caso, con fines terapéuticos. A través de una estimulación de los átomos de hidrógeno de las células, la terapia busca dotar de energía a las células de los tejidos dañados para que éstas sean capaces de realizar procesos de reparación de la lesión, de control de la inflamación y analgésicos.

Tecnología alemana. Este dispositivo se creó en Alemania hace más de 20 años, contabilizando a día de hoy más de 270.000 pacientes tratados y con estudios publicados que refuerzan su eficacia.

Un nuevo horizonte para los tratamientos. Gracias a la MBST, se abre un nuevo horizonte en el tratamiento de varias patologías del sistema músculo-esquelético, principalmente en aquellas que tienen un carácter crónico o son muy rebeldes a la respuesta con otros abordajes.

Las principales indicaciones de este tratamiento son las siguientes:

-Artrosis: los estudios mediante biopsias de cartílagos articulares sometidos a tratamiento con MBST han mostrado un aumento progresivo de la densidad del mismo hasta diez semanas después de finalizar el tratamiento, manteniendo los efectos a largo plazo.

-Protrusiones y hernias discales: ayuda en la recuperación de patología de columna, con presencia de daños en los discos intervertebrales, estenosis de canal vertebral y/o foraminal….

-Osteoporosis: mejora la mineralización ósea y protege al paciente de sufrir fracturas espontáneas por disminución de la densidad ósea.

-Fracturas que no consolidan y edemas óseos: a través del estímulo de los osteocitos.

-Neuropatías: ciáticas, cervicobraquialgias, mielopatías…

-Heridas de compleja cicatrización..

-Postoperatorios de prótesis.

El tratamiento es totalmente indoloro, no es invasivo, no tiene efectos secundarios y, al ser un dispositivo abierto, no genera claustrofobia, por lo que es muy cómodo para el paciente, tal como explica Diego Rodríguez Granda, quien también destaca los numerosos beneficios de esta tecnología para los pacientes . Antes de comenzar el tratamiento, debe hacerse un estudio de la historia clínica y pruebas diagnósticas del paciente, para pautar un protocolo individualizado, acorde a las patologías específicas de cada persona. La Resonancia Magnética Terapéutica es un tratamiento que da solución a patologías crónicas, siendo una alternativa eficaz a un gran número de cirugías. En el caso del tratamiento de fracturas, fisuras o aplastamientos vertebrales, se produce una generación, activación y reclutamiento de osteocitos para acortar tiempos de recuperación y mejora de la remodelación ósea.

En el caso de los postoperatorios (prótesis), se genera una disminución en la inflamación y dolor, y mejora la recuperación. En las curas y la cicatrización de heridas, se produce influencia sobre fibroblastos y proteínas, produciendo mecanismos de reparación. En el tratamiento de patología del nervio, se genera una mejora metabólica y se disminuye la sensibilización del mismo. En el caso de rodillas, caderas, tobillo, pies, hombros, codos o manos y muñecas, se provoca la reactivación celular del cartílago articular afectado. En el tratamiento para la artrosis, la MBST es revolucionaria por sus magníficos resultados.

