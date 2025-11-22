Ya es oficial: el protocolo de atragantamientos de niños ha cambiado y así debes actuar ahora
El primer paso consiste en aplicar cinco golpes firmes entre las dos escápulas
El protocolo para actuar ante casos de atragantamientos en niños ha cambiado y ni lo sabías. Así lo advierte el técnico de emergencias Miguel Assal a través de un vídeo subido a sus redes sociales. Por primera vez las guías americanas y las europeas coinciden y afirman que ante una obstrucción completa (esto es que el niño no pueda respirar ni toser) el primer paso para salvarle la vida es darle cinco golpes fuertes en la espalda.
El primer paso
En concreto, explica Miguel Assal, hay que "colocar una mano en su pecho, inclinarlo hacia delante y con la otra mano aplicar cinco golpes firmes entre las dos escápulas, proyectados hacia arriba con el talón de la mano". "Estos cinco golpes buscan transformar la obstrucción completa en parcial, para que pueda expulsarla con la tos", detalla el experto. El nuevo protocolo es aplicable para niños mayores de 1 año.
Por encima del ombligo
Si esto no funciona, hay que aplicar rápidamente otra maniobra. "Hay que buscar espacio justo encima del ombligo y debajo del inicio de las costillas. Coloca ahí tu puño y, abrazándolo desde atrás, aplica un solo movimiento fuerte hacia adentro y hacia arriba. Alterna cinco golpes entre las escápulas con cinco compresiones abdominales, y sigue hasta que se resuelva o la persona pierda el conocimiento".
No meter la mano
¿Y si se desmaya? No lo dudes: llama a emergencias y comienza con la RCP si no la habías iniciado antes. Miguel Assal recuerda que en estos casos no hay que meterle la mano en la boca al niño. Solo si el objeto o el alimento es visible y accesible. Si no se ve, no se debe actuar, porque lo que haremos así es "meterlo más". "No olvides esta información, puede salvar vidas", remata.
- Se consuma la tragedia en la mina de Cangas del Narcea: hallan muertos a los dos atrapados por el derrumbe
- La primera gran nevada del otoño en uno de los techos de Asturias: cinco centímetros de nieve, niños sin colegio y los ganaderos guardan las vacas hasta primavera
- Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
- Tres heridos y al menos diez coches implicados en un accidente en la Autovía del Cantábrico a la altura de Ribadesella
- La clave de la absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: un vídeo grabado sin que las chicas lo supieran
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: 'Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible
- La queja de varias familias de Pola de Siero: 'Nuestros niños también quieren hacer kárate, no solo la nueva Pitufina