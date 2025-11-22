Ya es oficial: el protocolo de atragantamientos de niños ha cambiado y así debes actuar ahora

El protocolo para actuar ante casos de atragantamientos en niños ha cambiado y ni lo sabías. Así lo advierte el técnico de emergencias Miguel Assal a través de un vídeo subido a sus redes sociales. Por primera vez las guías americanas y las europeas coinciden y afirman que ante una obstrucción completa (esto es que el niño no pueda respirar ni toser) el primer paso para salvarle la vida es darle cinco golpes fuertes en la espalda.

El primer paso

En concreto, explica Miguel Assal, hay que "colocar una mano en su pecho, inclinarlo hacia delante y con la otra mano aplicar cinco golpes firmes entre las dos escápulas, proyectados hacia arriba con el talón de la mano". "Estos cinco golpes buscan transformar la obstrucción completa en parcial, para que pueda expulsarla con la tos", detalla el experto. El nuevo protocolo es aplicable para niños mayores de 1 año.

Por encima del ombligo

Si esto no funciona, hay que aplicar rápidamente otra maniobra. "Hay que buscar espacio justo encima del ombligo y debajo del inicio de las costillas. Coloca ahí tu puño y, abrazándolo desde atrás, aplica un solo movimiento fuerte hacia adentro y hacia arriba. Alterna cinco golpes entre las escápulas con cinco compresiones abdominales, y sigue hasta que se resuelva o la persona pierda el conocimiento".

No meter la mano

¿Y si se desmaya? No lo dudes: llama a emergencias y comienza con la RCP si no la habías iniciado antes. Miguel Assal recuerda que en estos casos no hay que meterle la mano en la boca al niño. Solo si el objeto o el alimento es visible y accesible. Si no se ve, no se debe actuar, porque lo que haremos así es "meterlo más". "No olvides esta información, puede salvar vidas", remata.