Camila Ricaldez, la asturiana que con 15 años fue operada de un tumor cerebral: "Decían que eran migrañas, pero los dolores de cabeza eran insoportables

Camila Ricaldez Girón, de Pola de Siero, tenía 15 años cuando un tumor cerebral la llevó al quirófano: "Decían que eran migrañas, pero los dolores de cabeza eran insoportables. Tras varias pruebas, llegó el diagnóstico". Ingresada en neurocirugía, en una planta de adultos, se sintió aislada: "Con 15 años es difícil estar rodeada de personas mucho mayores y sin intereses comunes. En pediatría al menos puedes conocer a otros niños y los padres se apoyan entre sí".

Camila es una de las integrantes del Grupo de Supervivientes de Cáncer Infantil y Adolescente del Principado de Asturias, creado por la Asociación Galbán. Este grupo se ha formado para compartir experiencias, apoyarse y visibilizar lo que viene después de la enfermedad. Tal y como ellos mismos explican:el cáncer no termina con el alta médica, deja secuelas físicas, emocionales y sociales. Hablan de dolor, esperanza y reivindicación.

Hoy, Camila Ricaldez trabaja como fisioterapeuta y forma parte activa del grupo de supervivientes. Quiere concienciar sobre el cáncer infantil desde la perspectiva de los pacientes. "Después del tratamiento no hay un seguimiento especializado a largo plazo, y las secuelas aparecen años después. Por eso es tan importante visibilizar y reivindicar. Aquí nos entendemos mejor que con cualquier otra persona de nuestra edad", asevera.

Al igual de Camila, otros jóvenes asturianos que han padecido cáncer en la infancia han relatado sus experiencias a LA NUEVA ESPAÑA. Las historias de Samuel, Darío, Victoria y Paula reflejan que el cáncer infantil no termina con el alta médica. También muestran que, pese a las cicatrices, hay enseñanzas que marcan el futuro.