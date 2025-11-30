Jorge Fernández, presentador de "La Ruleta de la Suerte", habla de su enfermedad tras picarle una garrapata: "Lo pasé muy mal"

Jorge Fernández, el presentador de "La ruleta de la suerte", pasó unos años duros a causa de la picadura de una garrapata. Le provocó una infección que se conoce como la enfermedad de lyme. Su testimonio ayudó a visibilizar esta afección que no todo el mundo conoce por eso, siempre que puede, cuenta su experiencia para ayudar a otras personas. En esta cosasión, ha querido contar su caso en Las Palmas de Gran Canaria durante el 'Atresplayer Day'.

"Tuve un par de añitos chunguillos, pero afortunadamente ya estoy bien... lo pasé muy mal, pero ahora, habiendo pasado todo eso, es cuando dices 'no hay mal que por bien no venga', porque me ha enseñado muchas cosas y he aprendido mucho sobre salud, sobre cómo pasar momentos difíciles", dijo el presentador ante las cámaras.

Ahora "estoy muy bien" y no duda en "ponerlo todo en positivo" porque "gracias a mi enfermedad, que es muy difícil, he ayudado a mucha gente para que pueda salir adelante, porque la enfermedad de lyme no era nada conocida y ahora la enfermedad se conoce".

De hecho, el modelo desveló que ha recibido multitud de mensajes de personas que la padecen y que les ha recomendado su médica, tantas que "la médico que me llevó a mí ahora no tiene cita hasta el año que viene y era una tía que tenía la consulta prácticamente libre porque el lyme casi no se conocía".

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana causada por la picadura de una garrapata infectada, transmitida principalmente por la garrapata del ciervo. Si no se trata, puede afectar la piel, las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso, causando síntomas como erupciones, fiebre, fatiga y dolor de cabeza. El tratamiento temprano con antibióticos generalmente cura la infección y previene complicaciones.