Anestesia en consulta: cuándo es segura y quién debe realizarla

La anestesia en consultorio, conocida internacionalmente como office-based anesthesia (OBA), se refiere a la realización de técnicas anestésicas fuera del hospital, en consultas médicas y centros sanitarios sin hospitalización, para procedimientos diagnósticos o terapéuticos que requieren sedación. Se trata de anestesia extrahospitalaria, pero no por ello menos rigurosa.

Cada vez más pacientes se someten hoy a procedimientos con sedación consciente sin ingresar en un hospital. Se trata de una práctica segura cuando se realiza en condiciones adecuadas y bajo criterios estrictos de seguridad.

Este modelo se desarrolló inicialmente en Estados Unidos a finales del siglo XX, en paralelo al avance de procedimientos cada vez menos invasivos y a la necesidad de ofrecerlos sin ingreso hospitalario, manteniendo estándares de seguridad equiparables a los del quirófano. Posteriormente, el concepto se ha adaptado al sistema sanitario español bajo la denominación de anestesia en consulta extrahospitalaria, como una extensión regulada de la anestesia clínica, destinada a procedimientos de corta duración y realizada en centros autorizados.

Desde sus inicios, la implantación de la anestesia en consulta en España se ha apoyado en la Anestesiología como especialidad responsable de garantizar la seguridad del paciente. Un hito fundamental fue la publicación, en 2005, del primer Documento de Consenso Nacional sobre sedación fuera del quirófano por parte de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), que estableció los principios básicos de esta práctica.

Desde esa etapa inicial, anestesiólogos implicados de forma temprana en el desarrollo de la anestesia extrahospitalaria en nuestro país, como la Dra. Lourdes Cueva y el Dr. Cipriano Fernández, han contribuido activamente a su implantación clínica y a su desarrollo científico, reflejado posteriormente en publicaciones nacionales sobre anestesia en consulta, como el trabajo publicado en la Revista de Cirugía Mayor Ambulatoria (ASECMA) en 2011.

En Asturias, este desarrollo clínico se ha visto acompañado por un marco normativo definido de forma progresiva, a través de la legislación de autorización de centros sanitarios (Decreto de 2006), su actualización en 2014 y la Guía de Inspección Técnica para la Sedación Consciente publicada en el BOPA en 2019, que regula las condiciones en las que puede realizarse la sedación extrahospitalaria.

La anestesia en consulta permite realizar procedimientos con sedación en centros sin hospitalización, pero con la misma vigilancia fisiológica del paciente que en un quirófano hospitalario. Se emplean fármacos de acción rápida y técnicas de monitorización que permiten controlar en tiempo real la respiración, la oxigenación, la circulación y el nivel de sedación. Para el paciente, esto se traduce en mayor confort, ausencia de ingreso y una recuperación más rápida, siempre bajo una premisa esencial: el entorno puede ser distinto al hospital, la vigilancia no.

La anestesia en consulta se ha integrado de forma habitual en distintas áreas de la medicina, especialmente en aquellas donde se realizan procedimientos mínimamente invasivos. Las especialidades que con mayor frecuencia recurren a la sedación extrahospitalaria son las Unidades del Dolor, la Odontología y Cirugía oral, la Dermatología, la Medicina Estética, la Ginecología, la Urología y la Traumatología.

En todos estos ámbitos, la anestesia en consulta actúa como complemento al quirófano hospitalario, permitiendo reservar este último para procedimientos de mayor complejidad clínica.

Entre estas especialidades, la odontología merece una mención específica por las particularidades técnicas y de seguridad que plantea la sedación en el ámbito dental. La sedación en clínicas dentales es una práctica cada vez más extendida, especialmente en pacientes con ansiedad intensa o miedo incapacitante al tratamiento odontológico, en pacientes especiales —como aquellos con discapacidad o dificultades de colaboración—, en población pediátrica y en determinadas cirugías dentales que, por su complejidad técnica o duración, requieren un mayor control del confort y de la respuesta del paciente.

En Asturias existen 603 clínicas dentales, de las cuales 17 cuentan con autorización específica para realizar sedación, de acuerdo con los datos del Colegio de Dentistas de Asturias.

La sedación dental presenta características propias, derivadas del tipo de procedimientos que se realizan en la cavidad oral, con la vía aérea compartida y ocupada durante el acto médico. Esta circunstancia exige un control especialmente cuidadoso de la sedación y una vigilancia continua, lo que hace imprescindible la intervención de un anestesiólogo con experiencia en sedación extrahospitalaria y manejo de la vía aérea, razón por la cual tanto la normativa vigente como las directrices profesionales insisten en la selección adecuada del centro, del anestesiólogo responsable y del tipo de sedación.

En la anestesia en consulta, la valoración previa de cada paciente por el anestesiólogo es imprescindible y constituye uno de los pilares fundamentales de la seguridad. De forma general, son candidatos adecuados los pacientes clasificados como ASA I y ASA II —clasificación de la American Society of Anesthesiologists que valora el estado físico del paciente y la presencia de enfermedades sistémicas—. Pacientes ASA III seleccionados pueden considerarse para anestesia en consulta en función de sus comorbilidades, del procedimiento previsto y del tipo de sedación, siempre bajo criterio anestesiológico.

Del mismo modo, la anestesia en consulta está indicada para procedimientos bien definidos, que no requieren ventilación asistida. No deben realizarse en este entorno cirugías con mayores exigencias técnicas ni técnicas que requieran un control avanzado de la vía aérea. El criterio es claro: la anestesia en consulta está indicada cuando el nivel de riesgo permite prescindir del entorno hospitalario.

La práctica de la anestesia en consulta en Asturias se sustenta en la normativa de autorización de centros sanitarios y, en la Guía de Inspección Técnica para la Sedación Consciente publicada en el BOPA en 2019. Esta regulación establece qué niveles de sedación pueden realizarse fuera del hospital, los requisitos estructurales, de equipamiento, organización, documentación y perfiles profesionales necesarios para autorizar y supervisar esta actividad, fijando un nivel mínimo común de seguridad.

La normativa administrativa y las recomendaciones científicas cumplen funciones distintas. Mientras el BOPA define el marco legal para ordenar y supervisar la sedación extrahospitalaria, las directrices de la SEDAR, desarrolladas desde el Documento de Consenso de 2005 y actualizadas mediante posicionamientos y guías clínicas vigentes hasta 2023, se centran en la prevención del riesgo clínico real.

Desde la perspectiva anestesiológica, la sedación no se define únicamente por el nivel inicialmente previsto, sino por su potencial de profundización imprevisible. Incluso una sedación planificada como mínima o consciente puede evolucionar de forma inesperada y comprometer la vía aérea en cuestión de segundos. Por este motivo, la SEDAR considera la sedación un acto anestésico pleno, que requiere valoración preanestésica, monitorización continua y capacidad inmediata de manejo de la vía aérea, competencias propias del anestesiólogo con experiencia en anestesia fuera de quirófano, cuya presencia resulta determinante para garantizar la seguridad del paciente.

La SEDAR establece que la sedación intravenosa debe considerarse especialmente exigente desde el punto de vista de la seguridad, ya que permite una rápida profundización del nivel de sedación y un potencial compromiso respiratorio. Por ello, las directrices profesionales recomiendan que la sedación intravenosa sea realizada por anestesiólogos, con formación y experiencia en monitorización avanzada y manejo inmediato de la vía aérea.

Esta aproximación no contradice la normativa vigente, sino que la complementa. La regulación administrativa establece el suelo legal imprescindible para poder sedar fuera del hospital, mientras que la lex artis anestesiológica define los criterios de buena práctica profesional, especialmente relevantes cuando existen factores de riesgo o la vía aérea está compartida.

Esta doble mirada se traduce de forma concreta en los requisitos que deben cumplir los centros donde se realiza anestesia en consulta. Los centros autorizados deben disponer de monitorización fisiológica completa (electrocardiograma, pulsioximetría y tensión arterial), oxígeno, aspiración, carro de paradas con desfibrilador y material para el manejo de la vía aérea, además de una infraestructura adecuada con zona de recuperación post-sedación. Desde el punto de vista organizativo, deben contar con protocolos de actuación ante incidencias, registro de sedaciones, criterios claros de alta y cumplir los requisitos para el uso y control de determinados medicamentos de ámbito hospitalario.

Estos centros funcionan como entornos asistenciales diseñados para realizar procedimientos con sedación y permitir la recuperación y el alta en el día. La anestesia en consulta es hoy una práctica integrada en la medicina actual, segura cuando se realiza en centros preparados y bajo estándares estrictos. No debe entenderse como una anestesia reducida, sino como la más adecuada para cada paciente y procedimiento, realizada en el entorno apropiado, conforme a las recomendaciones de la SEDAR y bajo la responsabilidad del anestesiólogo, que es quien aporta el mayor margen de seguridad posible. Esa es la base de una práctica responsable y de calidad.