En el Alto Aller, donde la montaña y la memoria minera se funden, la Residencia de Mayores SPA de Felechosa, del Montepío de la Minería, se ha convertido en un faro de innovación y humanidad. Más de 230 residentes y cerca de cien empleos directos avalan su papel como motor económico y social, pero es su modelo de atención integral y personalizada lo que la distingue como referente en Asturias y en la España rural. Durante noviembre y diciembre, los residentes participaron en talleres guiados por los artistas Juan y Lucía Falcón, donde crearon las "Cajas de Memoria", plasmando recuerdos, emociones y vivencias en objetos y palabras. Este proceso creativo ha generado un espacio de encuentro intergeneracional, donde la memoria individual se convierte en patrimonio colectivo y la creatividad refuerza la identidad y el vínculo con el entorno.

Arte, cuidados y memoria: actualidad y transformación. En las últimas semanas, la Residencia de Felechosa ha protagonizado una experiencia pionera que está marcando tendencia en el sector: el proyecto "Arte, Memoria y Cuidados en Comunidad", desarrollado en alianza con la Cámara de Comercio de Oviedo y el Laboratorio CECOEC. Esta iniciativa, que acaba de culminar su primera fase, ha situado a los residentes en el centro de la atención, utilizando el arte como herramienta de expresión, memoria y bienestar emocional. El proyecto culminó con una exposición en la Casa de la Cultura de Moreda de Aller, donde familiares, vecinos y autoridades pudieron contemplar cómo el arte y el cuidado se entrelazan para generar comunidad y bienestar. La grabación del videopodcast "En Mayúsculas", presentado por la periodista Aitana Castaño, ha dado voz a los protagonistas y ha puesto en valor la importancia de escuchar y cuidar desde la emoción y la memoria.

Ejemplo de prestigio y actualidad

Enfoque innovador

Este enfoque innovador, que combina tradición, creatividad y tecnología, está siendo reconocido por expertos y entidades del sector como un modelo a seguir. La psicóloga de la Residencia, Montse Álvarez Areces lo resume así: "Invita a las personas mayores a recordar y a sentirse recordadas a través del arte. Es una manera de transformar los recuerdos en símbolos de vida, creando vínculos, cuidado y emoción compartida". Innovación tecnológica y excelencia profesional. Además, la Residencia de Felechosa se ha distinguido en estas últimas semanas por avanzar en la digitalización de los cuidados, con la implantación de una app móvil y dispositivos tecnológicos que permiten registrar las intervenciones en tiempo real, mejorando la calidad y la coordinación. El proyecto CECOEC 2025, financiado por los fondos NextGeneration-UE, refuerza el compromiso con la atención centrada en la persona y la mejora continua.

Ejemplo de prestigio y actualidad

Equipo de profesionales

A todo ello se añade un equipo profesional apuesta por la formación continua en áreas clave: primeros auxilios, atención centrada en la persona, centros libres de sujeciones, seguridad, prevención, alimentación sin gluten y protocolos de respeto e inclusión, con acciones concretas en LGTBI. Esta inversión en personas garantiza una atención cercana, profesional y de máxima calidad. Actividades para mantener a las personas mayores conectadas. La Residencia trabaja con una programación cultural y de animación que mantiene a las personas conectadas y activas, llevando conciertos, teatro, exposiciones y talleres de diferentes temáticas: cocina, música, literatura, animaloterapia, entre otros. Sirva como ejemplo la programación de diciembre y Navidad, con actividades especialmente destacadas como el concierto de la Orquesta de Cámara Solidaria (OCAS), que llenó de emoción y música el centro, reforzando el vínculo entre residentes, familias y comunidad.

En estos años ha implementado servicios novedosos, como los programas intergeneracionales (por los que fue distinguido ya en 2016), las terapias snoezlen o de reminiscencias, y la alimentación especial de texturizados. Además, de contar con un moderno spa y centro de hidroterapia, se desarrollan acciones terapéuticas que, más allá del bienestar, sirven de apoyo bajo el control del equipo de fisioterapia para estancias especiales de rehabilitación y recuperación. El spa, además, conecta a la Residencia con su entorno, ya que ofrece horarios abiertos a la comunidad, dando servicio a los vecinos y a la zona, y complementando la oferta de turismo de bienestar en el Alto Aller.

Motor de desarrollo y futuro en la España vaciada

La residencia, que cuenta también con una Unidad de Discapacidad, no solo cuida, sino que dinamiza la economía local, sostiene el empleo y revitaliza la vida en las Cuencas mineras. Su programación cultural, terapéutica e intergeneracional conecta a los residentes con la comunidad, fomenta el envejecimiento activo y rompe la brecha digital, permitiendo que los mayores se mantengan conectados con sus familias y el mundo exterior.

El enclave natural, la calidad asistencial y la innovación han convertido a la Residencia de Felechosa en un modelo de prestigio y vanguardia. La Residencia es noticia por transformar los cuidados en una experiencia humana, creativa y tecnológica. Su labor ha sido reconocida en la IV Jornada CuidAs del Principado, donde fue distinguida como Centro Comprometido con la calidad y la atención centrada en la persona. Trece años después de su apertura, sigue demostrando que es posible ofrecer una vida plena, digna y activa en el corazón de las cuencas mineras, apostando por el futuro sin olvidar sus raíces.