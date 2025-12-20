ADIMPA, más de tres décadas de apoyo a la educación médica

En 1992, un grupo de empresarios asturianos de diferentes especialidades sanitarias fundó ADIMPA con el objetivo de ofrecer a la sanidad asturiana servicios asentados en los valores de la atención personalizada, inmediatez, disponibilidad, cercanía y cobertura de las necesidades y requerimientos de los profesionales del sector médico.

Actualmente son ocho las empresas que integran la Asociación: Acuña y Fombona, Asturlab, Asvamedic, BIOSpine, MBA Surgical Empowerment, Optilab, Roymart y Surgimedic. Todas ellas cuentan con los certificados de Calidad de sus Sistemas de Gestión, lo que avala y garantiza la mejora continua en sus procedimientos con resultados muy positivos tanto para las propias organizaciones como de la Asociación.

Tras treinta y tres años de actividad y un conocimiento profundo del sector hospitalario, ADIMPA se mantiene fiel a su compromiso con la Calidad, la Prevención de Riesgos y la gestión de productos médico-quirúrgicos, adaptándose al ritmo de demandas y necesidades que marcan los nuevos tiempos y las oportunidades que ofrecen la Innovación y Desarrollo de la evolución tecnológica y la navegación en quirófano, así como los sistemas 3D.

Un pilar clave es el contacto y el diálogo permanente y fluido con el sector

Otro pilar fundamental de su compromiso es el contacto y diálogo permanente y fluido con todos los actores del sector, tanto los profesionales de las distintas especialidades médicas como las Administraciones e Instituciones públicas y privadas. La comunicación, atención y cobertura permanente es vital para garantizar el servicio, como lo es poner a disposición de los cirujanos y especialistas los mejores sistemas y productos para que su experiencia sea más fácil y satisfactoria y se alcancen resultados clínicos óptimos y el máximo beneficio en la salud y recuperación del paciente.

Además, ADIMPA y los equipos humanos que forman parte de sus empresas miembro comparten el conocimiento más actual y los últimos y más innovadores avances en tecnología quirúrgica para ofrecer un servicio integral de calidad en favor de la educación médica.

En su papel como representante institucional es miembro de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), desde donde siempre ha hecho hincapié en la importancia del respaldo y protección del tejido empresarial asturiano, así como en la defensa de sus intereses y el mantenimiento de su unidad. De este modo, cuenta con un importante número de profesionales y una destacada facturación que repercute directamente en la actividad empresarial y económica asturiana.