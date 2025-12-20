Los médicos de Asturias se preparan para liderar la medicina de la inteligencia artificial

"La inteligencia artificial no sustituye al médico, pero puede ampliar de forma decisiva su capacidad de anticipación y de toma de decisiones". Con esta afirmación, el doctor José María García Gala, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), fijó el marco de su discurso "La transfusión en tiempos de la Inteligencia Artificial", pronunciado el pasado 11 de diciembre de 2025 con motivo de su ingreso como Académico de Número en la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado de Asturias. La frase resume una posición clara: la IA no desplaza al criterio clínico, pero lo refuerza allí donde la precisión, la seguridad y la planificación son críticas.

Desde esa premisa, Gala explicó cómo la inteligencia artificial ya está transformando la medicina transfusional mediante aplicaciones concretas. Señaló su uso para predecir la demanda transfusional, anticipando necesidades en cirugías complejas y pacientes de alto riesgo; para optimizar los inventarios de sangre, reduciendo caducidades y evitando desabastecimientos de un recurso limitado y dependiente de la donación altruista; y para reforzar la hemovigilancia, facilitando la detección precoz de reacciones adversas a partir del análisis de grandes volúmenes de datos clínicos. Añadió su papel en la vigilancia epidemiológica frente a patógenos emergentes y presentó Hemostock, un proyecto aplicado que emplea análisis predictivo para planificar donaciones y avanzar hacia la autosuficiencia regional.

En conjunto, los ejemplos expuestos reflejan con claridad el creciente interés de los médicos por incorporar herramientas digitales de vanguardia a su práctica diaria y la amplitud de los campos en los que estas tecnologías ya están teniendo un impacto real.

La IA, un aliado clínico.

La inteligencia artificial se consolida así como un aliado clínico que amplía la capacidad del profesional, mejora la seguridad del paciente y abre nuevas posibilidades asistenciales en prácticamente todas las especialidades.

Hoy, la IA revoluciona el diagnóstico por imagen, al identificar tumores, lesiones o fracturas con niveles de precisión comparables —y en algunos casos superiores— a los del ojo humano; apoya la detección precoz de enfermedades cardiovasculares, analizando electrocardiogramas en segundos y anticipando eventos antes de que aparezcan los síntomas; transforma la oncología, ayudando a seleccionar tratamientos personalizados en función del perfil molecular del paciente; acelera el descubrimiento de fármacos, reduciendo años de investigación a meses mediante simulaciones avanzadas; automatiza la redacción de informes clínicos y la gestión administrativa, devolviendo tiempo asistencial al médico; y permite la monitorización remota de pacientes crónicos, detectando descompensaciones a partir de datos continuos procedentes de dispositivos y sensores inteligentes.

La formación de alto nivel, es gratuita para los médicos y aporta importantes herramientas

Un nuevo modo de trabajar.

El verdadero debate ya no gira en torno a si la inteligencia artificial transformará el trabajo, sino a quién estará preparado para integrarla en su práctica profesional. No es una cuestión de personas frente a tecnología, sino de profesionales que saben apoyarse en herramientas avanzadas frente a quienes quedan al margen de ellas. Esa diferencia será decisiva en todos los ámbitos, también en el sanitario.

Y esa realidad ya está presente. Hoy un paciente puede recurrir a una IA para informarse sobre síntomas, posibles diagnósticos o tratamientos, y acudir a la consulta con datos generados por sistemas sofisticados… o con información errónea presentada con apariencia de rigor científico. La clave no es sólo el acceso a la tecnología, sino el criterio con el que se utiliza.

Cuando esa tecnología está en manos de un médico, su valor se multiplica. Porque ningún algoritmo puede reemplazar el juicio clínico, la experiencia acumulada ni la capacidad humana de interpretar matices que solo aporta un profesional con sólida formación, especialización y práctica asistencial.

El médico no se limita a leer datos: los sitúa en contexto, los contrasta con la exploración, con la escucha activa y con un conocimiento que va mucho más allá de lo que dictan los protocolos.

Habilidades para trabajar con datos clínicos.

En Asturias, esta conciencia creciente ya se ha convertido en hechos concretos. Alrededor de 600 médicos del Principado participan actualmente en un programa de formación en competencias digitales impulsado por el Colegio Oficial de Médicos de Asturias, una cifra que sitúa al colectivo asturiano entre los más activos y comprometidos de España en la preparación del futuro de la profesión.

Se trata de una formación de alto nivel, íntegramente gratuita para los facultativos, en la que los participantes adquieren habilidades para trabajar con datos clínicos apoyados en inteligencia artificial, interpretar información sanitaria en entornos digitales, garantizar la protección de la privacidad del paciente, comunicarse en redes profesionales, impartir docencia en plataformas interactivas y desarrollar proyectos de investigación en el ámbito digital.

Todos los médicos colegiados en Asturias tienen todavía la posibilidad de incorporarse a este proceso de transformación ya en curso. El programa formativo, con una duración de 150 horas, apuesta por un modelo flexible que combina formación online con una presencialidad muy reducida en Asturias, pensada para reforzar contenidos sin interferir en la labor asistencial.

Este enfoque híbrido facilita que cada profesional progrese a su propio ritmo y desde cualquier ubicación. A ello se suma su acreditación por el Sistema Nacional de Salud y el uso de una plataforma moderna, intuitiva y en continua actualización, que favorece un aprendizaje ágil y una experiencia formativa motivadora.

El equipo docente, formado por profesionales sanitarios en activo y expertos en salud digital, apoyados por un grupo de tutores especializados, garantiza un acompañamiento riguroso, cercano y continuo a lo largo de toda la formación.

Este programa constituye una oportunidad estratégica que trasciende al ámbito individual de los profesionales y alcanza al conjunto del sistema sanitario. La medicina del mañana se está definiendo en el presente, y en Asturias son numerosos los médicos que han optado por liderar ese proceso.