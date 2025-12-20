Oviedo, capital internacional de la oftalmología gracias a los Congresos Fernández-Vega

Cada año, la ciudad de Oviedo se convierte en un punto de encuentro único para la oftalmología internacional gracias a la celebración de los Congresos Fernández-Vega, organizados por el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega (IOFV). Estos encuentros, que alternan su foco en distintas subespecialidades médicas –oculoplastia, glaucoma, segmento anterior, retina– han conseguido atraer a Asturias a referentes mundiales de la investigación y la práctica clínica, situando a la capital del Principado como un centro de referencia global en salud ocular.

El carácter itinerante en contenidos de estos congresos permite ofrecer una actualización rigurosa y especializada, convirtiéndolos en una cita imprescindible tanto para los profesionales en activo como para los médicos en formación. En cada edición, Oviedo recibe a decenas de oftalmólogos de diferentes países que encuentran en el IOFV un entorno de excelencia, con ponencias, debates y talleres prácticos que abordan la última hora en el diagnóstico, tratamiento e investigación de las enfermedades oculares.

Estos congresos ofrecen una actualización rigurosa y especializada que los convierte en una cita imprescindible para profesionales y médicos en formación

Una cita que refuerza el prestigio internacional de Oviedo.

La capacidad del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega para atraer talento internacional es uno de los rasgos distintivos de estos congresos. Expertos procedentes de universidades y hospitales fundamentalmente de Europa y América participan activamente en las sesiones, compartiendo avances y experiencias que enriquecen la práctica médica global. Esta dimensión internacional ha convertido a Oviedo en un referente de primer nivel en la agenda científica de la oftalmología, situándola al mismo nivel que grandes capitales médicas.

El impacto de estos encuentros trasciende lo estrictamente académico: durante dos días, Oviedo se transforma en una auténtica capital internacional de la oftalmología, con una notable repercusión en la proyección de la ciudad y en la visibilidad del Principado de Asturias como espacio de ciencia, innovación y excelencia médica.

Los asistentes al Congreso de Oculoplastia, celebrado en el Insituto este año. / Cedidas a LNE

El glaucoma, protagonista en 2026.

La próxima edición de los Congresos Fernández-Vega se celebrará los días 19 y 20 de junio de 2026 y estará dedicada íntegramente al glaucoma, una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo. El congreso reunirá a especialistas de todo el mundo para analizar los avances más relevantes en la práctica clínica y quirúrgica y la investigación en torno a esta subespecialidad.

El glaucoma, conocido como "la ceguera silenciosa", afecta ya a más de 80 millones de personas en el mundo y su prevalencia sigue en aumento. Por ello, esta edición de los Congresos Fernández-Vega tendrá una importancia crucial para oftalmólogos que buscan no solo actualizarse, sino también anticipar el futuro de la disciplina.

Formación, networking y proyección científica.

Los Congresos Fernández-Vega están diseñados para profesionales de todos los niveles de experiencia, desde especialistas consolidados hasta médicos residentes en formación. El formato combina conferencias magistrales, mesas redondas y talleres prácticos, lo que fomenta la interacción y el intercambio de conocimientos entre generaciones de oftalmólogos.

El dr. Carlos Fernández-Vega conversa con una de las participantes del congreso de este año sobre oculoplastia / Cedidas a LNE

Para el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, este modelo de encuentro responde a una clara misión: "Convertir a Oviedo en un foro internacional donde el talento y la innovación en oftalmología se encuentren, generando un impacto directo en la mejora de la atención a los pacientes en todo el mundo".

Oviedo y Asturias, un escenario científico privilegiado. El papel de Oviedo como anfitriona refuerza no solo el prestigio del IOFV, sino también la imagen científica de Asturias. En palabras de los organizadores, "el congreso no solo aporta valor a la oftalmología internacional, sino que también sitúa a nuestra región en el mapa de la excelencia investigadora y médica".

El impacto económico y cultural también es significativo: los congresistas internacionales y nacionales no solo participan en las sesiones científicas, sino que descubren la ciudad y su entorno, convirtiéndose en embajadores de un territorio que combina hospitalidad, patrimonio y ciencia.

Las ediciones anteriores, dedicadas a otras áreas como oculoplastia, retina o segmento anterior, han logrado congregar a cientos de especialistas. Este historial de éxito augura que la edición de 2026, centrada en el glaucoma, volverá a ser un hito en la agenda global de la oftalmología.