La Unidad del Dolor de la Clínica Pedro Villabella, atención individualizada y multidisciplinar en Oviedo

El dolor es una de las principales causas de pérdida de calidad de vida. Lejos de ser solo un síntoma físico, implica también una dimensión emocional que condiciona el día a día de quienes lo padecen. En la Unidad del Dolor de la Clínica del Dr. Pedro Villabella, en Oviedo, esta realidad se aborda desde una perspectiva clara: el dolor requiere una atención individualizada y multidisciplinar.

La propia Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) define el dolor como "una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial". Esta definición subraya su carácter complejo y multidimensional, y es el punto de partida del enfoque terapéutico que guía el trabajo de esta unidad especializada.

Un enfoque centrado en la persona.

En la Clínica Dr. Pedro Villabella, cada paciente es único. Por ello, la Unidad del Dolor se distingue por adaptar tanto el tipo de tratamiento como la frecuencia de aplicación a las necesidades concretas de cada caso. Esta personalización no es un complemento, sino la base sobre la que se construyen los buenos resultados en un problema tan complejo como el dolor persistente.

Cualquier dolor que se prolongue más de un mes y no mejore con el tratamiento convencional es susceptible de valoración por los profesionales de la unidad, que estudian cada situación de forma integral para ofrecer la opción terapéutica más adecuada.

Tecnología al servicio de la precisión.

Todos los procedimientos que se realizan en la Unidad del Dolor se llevan a cabo bajo control ecográfico o mediante arco radiológico, lo que permite una mayor precisión, seguridad y eficacia en los tratamientos.

Este uso de tecnología avanzada refuerza el compromiso de la clínica con una medicina moderna y rigurosa., y a la vez, garantiza unos buenos resultados.

Patologías que se tratan en la Unidad del Dolor.

La Unidad del Dolor de la Clínica Dr. Pedro Villabella aborda un amplio abanico de patologías, entre las que destacan:

Artrosis

Lumbalgia

Lumbociatalgia

Neuropatías

Cervicalgia

Estenosis de canal

Fibromialgia

Dolor de hombro

Fascitis plantar

Trocanteritis

Cada una de estas afecciones se estudia de manera individual, teniendo en cuenta no solo el origen del dolor, sino también su impacto físico, emocional y funcional en la vida del paciente.

Una filosofía médica humanista.

La labor de la Unidad del Dolor se resume en una máxima que refleja su filosofía asistencial y humana, atribuida a Claude Bernard: "Curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre". Con esta visión, la Clínica Pedro Villabella reafirma su compromiso con el alivio del sufrimiento y la mejora de la calidad de vida, ofreciendo a los pacientes de Oviedo y su entorno una atención especializada, cercana y basada en el respeto a la persona.