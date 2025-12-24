Ante la pregunta "¿Y vosotros para cuándo los niños?", la clave es respetar la privacidad ajena

La Navidad ha llegado con sus aromas, con sus colores, con su iluminación y con sus reuniones familiares. Entre las risas y el bullicio de las cenas de empresa y las sobremesas interminables en familia, hay una pregunta que se repite como un villancico incómodo: "¿Y vosotros para cuándo los niños?.

Como ginecóloga especialista en fertilidad, soy testigo cada día del dolor silencioso que acompaña a muchas parejas. En España, el 16% de las parejas sufren problemas de infertilidad. Esto significa que en cada reunión familiar o cena de empresa, es muy probable que alguien en la mesa esté pasando por un tratamiento de reproducción asistida, haya sufrido un aborto recientemente o lleve años intentando ser madre o padre sin éxito. Detrás de cada "todavía no" hay historias que no se cuentan. Hay mujeres que se ponen inyecciones diarias mientras intentan sonreír en la cena de Nochebuena. Hay parejas que recibirán hoy, antes de sentarse a la cena de nochebuena, la noticia de que la transferencia de su último embrión ha sido negativa. Hay personas que han perdido embarazos y cargan con un duelo que nadie parece ver.

La Navidad, con su iconografía centrada casi al cien por cien en los niños, con los belenes, las cartas a los Reyes Magos y las reuniones donde los pequeños son los protagonistas absolutos, puede convertirse en una época especialmente dolorosa para quienes desean ser padres y no pueden. ¿Realmente necesitamos preguntar sobre la maternidad o paternidad ajena? ¿Qué esperamos conseguir con esa pregunta? Porque si la respuesta es positiva, probablemente ya nos lo habrían contado. Y si no lo es, nuestra pregunta no va a cambiar nada, salvo hacer sentir incómoda a la otra persona. La infertilidad sigue siendo un tabú, muchas parejas no hablan abiertamente de sus tratamientos, de sus pérdidas, de su frustración. Y tienen todo el derecho a mantener esa intimidad, no todo el mundo quiere o puede compartir algo tan persona. El hecho de que alguien no tenga hijos no nos da permiso para indagar en su vida reproductiva.

Respetar la privacidad de los demás

Entonces, ¿qué podemos hacer? La respuesta es más simple de lo que parece: respetar. Respetar la privacidad de los demás, respetar sus tiempos, respetar su silencio. Si sentimos la necesidad imperiosa de meternos donde no nos llaman, lo mejor que podemos hacer es callarnos. Y si queremos demostrar nuestro cariño o preocupación, hay formas mucho mejores que una pregunta intrusiva.

Podemos manifestar nuestra disponibilidad sin presionar. Un "aquí estoy si me necesitas" vale más que mil preguntas. Un abrazo sincero, sin palabras, puede significar más que cualquier consejo no solicitado. Si sabemos que alguien cercano está pasando por esto, seamos ese puerto seguro. No minimicemos su dolor con frases como "ya llegará" o "relájate y pasará", simplemente estemos ahí, con empatía y sin juicios. La infertilidad está a nuestro alrededor, aunque no siempre la veamos. Este año hagamos todos un propósito navideño: El verdadero espíritu navideño no está en regalar consejos no pedidos, sino en mostrar nuestro cariño, nuestro amor, nuestro abrazo sincero, nuestra compañía, nuestro silencio atento que, para 1 cada 6 parejas de nuestro entorno, es el mejor regalo de Navidad.