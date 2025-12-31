Genes y decisiones moldean el cerebro (y hay una buena parte de nuestro destino en nuestras manos)

Ignacio Fernández Mata, investigador en párkinson, dirige un laboratorio en la Cleveland Clinic (Ohio, EE UU)

El debate "Nature vs Nurture" ("nace o se hace") estaba aún vigente a principios de los años 2000, cuando yo era estudiante de Biología en la Universidad de Oviedo. Para un trabajo de clase, dos compañeros –que hoy son excelentes científicos y que también han orientado su carrera, al menos en parte, hacia el estudio de la genética– y yo exploramos la controvertida teoría de que las personas con síndrome de Klinefelter–es decir, con un cromosoma Y extra (XYY)–podrían tener mayor predisposición a la agresividad, basándonos en informes que sugerían una presencia desproporcionada de individuos XYY en poblaciones carcelarias. Aunque con el tiempo supimos que la ciencia detrás de esa idea era muy limitada, aquella experiencia despertó mi fascinación por la genética. Desde entonces, y durante más de veinte años, he dedicado mi carrera a intentar entender la influencia genética en los trastornos neurológicos.

Durante décadas, científicos y filósofos han debatido una de las grandes preguntas de la vida: ¿Somos quiénes somos por nuestros genes o por nuestro entorno? El clásico debate entre "nace o se hace" ha influido en cómo entendemos la inteligencia, la personalidad e incluso enfermedades neurológicas complejas como el párkinson y el alzhéimer. La ciencia actual demuestra que la respuesta no está en uno u otro, sino en la delicada interacción entre ambos.

Algunas personas heredan variantes genéticas que aumentan en mayor o menor medida el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como mutaciones en LRRK2 o GBA para párkinson, o APOE ε4 para alzhéimer. Sin embargo, muchos portadores nunca desarrollan la enfermedad, mientras que otros sin esas variantes sí lo hacen. ¿Por qué? Porque los genes no actúan solos: interactúan constantemente con el ambiente, el estilo de vida y otras condiciones de salud. La genética establece el marco, pero el entorno le da forma.

En el caso del párkinson, la exposición prolongada a pesticidas, ciertos metales o la contaminación del aire pueden aumentar el riesgo, mientras que el ejercicio regular y una dieta tipo mediterránea parecen ser protectores. En el alzhéimer, factores como el mal sueño, la diabetes o el estrés crónico también influyen. Estos factores ambientales y de estilo de vida pueden "activar" o "silenciar" genes mediante mecanismos epigenéticos, modificando el funcionamiento y la salud de las neuronas. En otras palabras, los genes pueden cargar el arma, pero el ambiente aprieta el gatillo.

Los científicos llaman a esto interacción gen-ambiente, y se ha convertido en una de las áreas más fascinantes de la neurociencia moderna. Grandes estudios que combinan genética, datos de estilo de vida y biomarcadores están revelando cómo las exposiciones tempranas, las infecciones o incluso las bacterias intestinales influyen en la salud cerebral a lo largo de la vida. El objetivo no es culpar a los genes ni a las decisiones personales, sino aprovechar ambos para crear estrategias personalizadas de prevención y tratamiento.

Entonces, ¿somos producto de nuestros genes o de nuestro ambiente? La verdad es que somos una combinación de ambas: mosaicos dinámicos de biología y experiencia. Nuestros genes pueden susurrar nuestras vulnerabilidades, pero la forma en que vivimos, comemos, dormimos y nos relacionamos suele decidir si esos susurros se convierten o no en destino.