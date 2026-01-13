Aurelio Rojas, cardiólogo: "Es mejor que esperes a este momento para tomarte el café y despertarte"

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una costumbre que tienen muchas personas en el mundo

Benito Domínguez

El café es, sin duda, la bebida más utilizada para tomar en el desayuno. Si bien el cardiólogo Aurelio Rojas asegura que "es mejor que esperes a este momento para tomarte el café y despertarte".

Y lo dice por tu salud. Y es que este médico asegura que "al despertar, tu cuerpo ya activa de forma natural el pico matutino de cortisol, clave para la energía, la atención y la regulación cardiovascular". Y es qie si tomas café justo en ese momento, "la cafeína no suma, se superpone: menos efecto real y más tolerancia".

Según Aurelio Rojas, si tu intención es tomar café por la mañana, deberías "esperar de 60 a 90 minutos porque mejora la respuesta al café, respeta el ritmo circadiano y reduce nerviosismo y palpitaciones en personas sensibles".

Y es que, como señala el médico, "el café es saludable, pero el momento importa".

Además, también podemos sustituir el café mañanero por otras opciones como la avena remojada, un alimento al que podemos añadirle yogur y frutas, que nos ayudará a tener energía durante toda la mañana.

