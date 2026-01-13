Lo que dice la psicología de los padres que no saben tener el cariño de sus hijos

La etapa de la crianza de un hijo es algo que genera cada vez más tensiones en las familias. Por eso muchos recurren a la psicología para intentar explicar lo que les está pasando a sus hijos o lo que deberían sentir ante determinadas actitudes.

La psicóloga “Massiel” que tiene un canal en redes sociales con decenas de miles de seguidores, colgó un vídeo hace varias semanas en el que hacía referencia a los errores que están cometiendo muchos padres que están, de alguna manera involuntariamente, perdiendo el cariño de sus hijos. Para hacerlo más didáctico la psicóloga hacía un top 5 en el que mostraba las actitudes que están haciendo muchos padres y que les hacen perder ese cariño de los hijos.

Amor condicionado

Es el amor o el cariño que se muestra solo cuando la persona que lo recibe ha hecho algo bien (si ha sacado buenas notas, si ha tenido éxito en el trabajo, etc) En este sentido, con cierta dosis de ironía, la psicóloga recalca en las redes sociales la necesidad de atender a los hijos en todo momento y sin condicionantes.

Comparar constantemente

Ya dice el refrán que las comparaciones son odiosas. Y más cuando se habla de hijos. Y no solo se trata de comparar con los hermanos, también con otros amigos o con otros niños que haya tomado otras decisiones o a los que la vida haya llevado por otro camino.

No estar disponible

Los niños notan la falta de cariño. Y en este sentido la psicóloga advierte de ciertos comportamientos que todos tenemos tanto ante nuestros hijos como ante otra gente y que nos hace, en no pocas ocasiones, estar más pendientes del móvil de que la propia conversación y que, por desgracia, hablan mucho de nuestra atención.

Dar consejo sin que te lo pidan

Esto se puede aplicar también en todos los órdenes de la vida. No se puede dar consejos que no han sido pedidos.

Invalida sus sentimientos

A la hora de tomar decisiones no es del agrado de nadie poner sobre la mesa cuestiones como sus sentimientos. Pedir que se deje de llorar o que se afronte de otra manera los problemas no hay que invalidar los sentimientos de nadie.